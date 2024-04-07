İYİ Parti'de kurultay öncesi kulis: 4 isim başkanlığa aday olmayı düşünüyor, Akşener'i bekleyecekler

Seçimli kurultaya gidecek olan İYİ Parti'de, Mehmet Tolga Akalın dışında da genel başkanlığa aday olmak isteyen isimlerin olduğu ve bu isimlerin, Akşener'in aday olup olmaması durumuna göre hamle yapacağı kaydedildi.

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İYİ Parti'de kurultay öncesi kulis: 4 isim başkanlığa aday olmayı düşünüyor, Akşener'i bekleyecekler

İYİ Parti 27 Nisan’da seçimli Olağanüstü Kurultay yapacak.

31 Mart Yerel Seçimlerine müstakil giren ve umduğunu bulamayan İYİ Parti, ülke genelinde % 3.77 oranında oy alarak büyük bir düşüş yaşamıştı.

Seçimden önce ardı ardına istifaların yaşandığı partide, seçim sonrası ekonomi politikalarından sorumlu Bilge Yılmaz ve eski milli sporcu İrem Yaman istifa etmişti.

Ayrıca İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, görevinden ayrılmıştı.

KİMLER ADAY OLACAK?

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, kurultayda aday olacağını açıklamıştı.

Akalın açıklamasında, “İYİ Parti istikbalini şahısların akıbetine bağlamış bir lider partisi değil, Türk milliyetçilerinin devlet yönetme arzusunu temsil eden büyük Türk milletinin partisidir” ifadelerini kullanmıştı.

Partide başka isimlerin de Akalın gibi aday olmayı düşündüğü öğrenildi.

Gazeteci Bengü Şap Babaeker, Halk TV’de yayımlanan “Nasıl Olacak?” programında İYİ Parti’nin içinden aldığı kulis bilgisini paylaştı.

Babaeker’in paylaştığı bilgiye göre, Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Bilge Yılmaz, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun da başkanlık için aday olmayı düşünüyor.

Bu isimlerin Akşener’in aday olup olmayacağını beklediği ve ona göre hamle yapacağı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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