İYİ Parti’de istifa krizi!

İYİ Parti Edirne İl Teşkilatı'nda milletvekilliği adaylığı için İl Başkanlığı görevinden istifa eden Serpil Tütüncü'nün yerine daha önce kongrede yarıştığı Alpay Alpagut Engin'in partinin genel merkezi tarafından atanmasıyla istifalar peş peşe geldi.

Geçtiğimiz günlerde İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Erbay ve Belediye Meclis üyeleri Ergün Dönmez ile Duygu Şener, partiden istifalarını açıklamıştı. Daha sonra atamada tüzüğe aykırı davranıldığını savunan İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Eski Başkanı Zafer Kaya, partililerle birlikte 100 kişi ile istifa ederken, hemen ardından Keşan İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz da görevinden istifa ettiklerini duyurdu.

150 KİŞİ DAHA İSTİFA ETTİ

Edirne'de son bir haftada İYİ Parti'de yaşanan krizin ardı arkası kesilmezken, son olarak İYİ Parti Edirne binasında parti üyeleriyle toplanan Merkez İlçe Başkanı Serpil Balcı Gören de 150 partili ile birlikte istifa ettiğini söyleyerek, istifaların devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem