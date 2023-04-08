AKP'nin 'yerli ve milli' HÜDA PAR'ından inciler... "Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmeli"

HÜDA PAR Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Çiftçi, kadın ve aile konusunda açıklamalarda bulundu. Çiftçi, evlilik dışı ilişkinin engellenmesini savundu.

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AKP'nin 'yerli ve milli' HÜDA PAR'ından inciler... "Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmeli"

HÜDA PAR Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Zehra Çiftçi, partisinin kadın ve aile konusundaki sözde ‘yaklaşımını’ anlattı. Çiftçi, “Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yerli ve milli' olarak nitelediği HÜDA PAR resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda, Çiftçi "Sorun yaşayıp boşanma aşamasına gelmiş eşler arasında sulhu sağlamak için arabuluculuk yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına veya şahıslara imkan verilmeli, bu girişimler devlet tarafından teşvik edilmelidir" diye konuştu.

Çiftçi, "Kadınlara hizmet veren kurum ve kuruluşlarda sadece kadınlar çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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