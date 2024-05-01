İYİ Parti'de devir teslim: Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener'den devraldı

İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda üçüncü turda en çok oyu alarak genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu görevi devraldı.

Müsavat Dervişoğlu, "“Her şey İYİ Parti'nin Türk demokrasisi için bir fidan dikmesiyle başladı. O fidan büyüdü, çınara dönüştü. Ben bu devir teslim töreninde Sayın Genel Başkanıma dikmiş olduğu bir fidanın aslında orman olduğunun müjdesini vermeye geldim. Şimdi bir İYİ'ler ormanı oluşturuyoruz. Bu yolculuğun nasıl başladığına şahitlik edenlerdenim. Milletimiz için, hürriyet ve istiklal için, demokrasimiz için, bu zamana kadar unutulanları hatırlatmak için, devletimiz için de itibar yolculuğu diyoruz. Yolculuğumuzun her adımında Sayın Genel Başkanımızın teri, mücadelesi, fedakarlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine ülkemize katkılarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sadece bir koltuk devralmıyorum; bir ülküyü, bir hedefi ve idealler demetini teslim alıyorum. Onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum. O bayrağı daha yükseklere taşımanın, kutlu hedeflere götürmenin sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'na görevini devreden Akşener ise şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'de bütün siyasi yapılar netice itibarıyla yeni dünya düzeni içerisinde 'ben' kavramı üzerinden yürüdü ve yürümeye devam ediyor. Halbuki biz partimizi kurarken 'biz' olduk, çünkü hepimizin birbirine ihtiyacı var. Bir kişinin yapacağı bir iş değildi... Birbirine güvenen, birbirini seven, birbirine saygı duyan ve birbirinin gücünden neredeyse voltran oluşturan bir hareket bizim partimizin çıkış alanı. İlginç bir Kurultay oldu; herkesin herkese hakaret ettiği sistemleri biliyor Türkiye'de izleyenler ama biz Kurultay'ımızda bir ilki başardık. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman kurumsallığı oluşmuş bir partiyiz biz. İnşallah bundan sonraki fasılda iktidarın yolu açılacak. Ben Müsavat Dervişoğlu'na, Genel Başkanımıza bir sandalye devretmiyorum, bir birikimi de devrediyorum; o birikim de benim değil hepimizin ortak birikimi... Bizim ortaya koyduğumuz bu dostluk içerisindeki değişim Türkiye'ye, gençlerimize, kutuplaşan ve birbirine düşman haline getirilen bu ülkenin fertlerine rahatlama açısından örnek olacak."

Devir teslim töreninin ardından Müsavat Dervişoğlu ve yeni parti yönetimi Anıtkabir’i ziyaret edecek.