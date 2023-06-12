İYİ Parti Sözcüsü: 'Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı dimdik duracağız'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti’de bugün yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından Twitter hesabında açıklamalarda bulundu.

24 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak kongre sürecinin değerlendirildiğini belirten Zorlu, “Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi, ‘ben’ değil ‘biz’ olabilmenin adresidir. İYİ Parti, tüm mensuplarıyla Türkiye’nin umudu ve milletinin sesi olan genel başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir” dedi.

Zorlu, şunları kaydetti:

“İYİ PARTİMİZ, 24 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA ATO CONGRESİUM’DA 3. OLAĞAN BÜYÜK KURULTAYI’NI GERÇEKLEŞTİRECEKTİR”

“Bugün Genel İdare Kurulu toplantımız gerçekleştirilmiş olup seçim sonrası gelişmeler ve yaklaşan büyük kongremiz hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İYİ Partimiz, kongre sürecinin bir gereği olarak 22 Mayıs 2023 tarihinde ilan edildiği üzere, 24 Haziran 2023 Cumartesi günü Ankara ATO Congresium’da 3. Olağan Büyük Kurultayı’nı gerçekleştirecektir. İYİ Parti ailesi, bu büyük buluşmada liderimiz Sayın Meral Akşener’in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir.

“NİCE ENGELLERE, ELEKTRİĞİ KESİLEN SALONLARA, HAKARET VE TEHDİTLERE KARŞI DURARAK BUGÜNLERE ULAŞAN CESURLAR HAREKETİ, ‘BEN’ DEĞİL ‘BİZ’ OLABİLMENİN ADRESİDİR”

Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi, ‘ben’ değil ‘biz’ olabilmenin adresidir. İYİ Parti, tüm mensuplarıyla Türkiye’nin umudu ve milletinin sesi olan genel başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir. Büyük Türk milletine saygılarımızla.”