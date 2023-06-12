İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor: GİK üyesi istifa etti

İYİ Parti kurucularından Ahat Andican ve İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali İYİ Parti'den istifa etti.

Son Güncelleme:
İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor: GİK üyesi istifa etti

İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve Eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti kurucusu Prof. Dr. Ahat Andican’ın ardından İYİ Parti’den üst düzey bir istifa daha geldi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali partisinden istifa etti.

"MİLLETİMİZİN ÜMİTLERİNİ SUYA DÜŞÜRDÜK"

Küçükali, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük. Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını ‘başkaları adına utanarak’ gördük” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Devlet Bakanı ve önceki dönem İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu. Andican, “Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır” demişti.

14 Mayıs’ta yapılacak seçim sürecinde yeni dönem milletvekilliği adaylığından çekilen İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray da geçen hafta partisinden istifa etmişti. Çıray, “Kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti’den istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler
İYİ Parti
Son Güncelleme:
‘‘İktidar kendi kümesinde bir avukatlık pratiği var etmeye çalışıyor’’  ‘‘İktidar kendi kümesinde bir avukatlık pratiği var etmeye çalışıyor’’ 
Unutkanlığı olanlar yesin: Hafızayı güçlendiren 8 süper gıda... Unutkanlığı olanlar yesin: Hafızayı güçlendiren 8 süper gıda...
Zenginliğe ve paraya düşkün 2 burç : Onlarla yola çıkmak imkansız... Zenginliğe ve paraya düşkün 2 burç : Onlarla yola çıkmak imkansız...
TDP lideri Sarıgül'ün partisinin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu! Sarıgül'ün partisinin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Birçok kişi bilmiyor: Uzmanı, en çok kâr getiren altını açıkladı Uzmanı, en çok kâr getiren altını açıkladı
İslam Memiş dolar için iki tarih verdi: Aman dikkat İslam Memiş dolar için iki tarih verdi: Aman dikkat
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat: 'Mantıklı değil' diyerek yeni tahmini duyurdular Altın ve dolar yatırımcıları dikkat: 'Mantıklı değil'
Kapalıçarşı esnafı 'problem yaşıyoruz' dedi, altın fiyatları tahmininde bulundu! Kapalıçarşı esnafı altın fiyatları tahmininde bulundu!
İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem" İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem"