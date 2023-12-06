İYİ Parti: Nihal Atsız alıntılarının Yavaş ile ilgisi yok

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in bugünkü toplantıda Nihal Atsız’dan yaptığı alıntıların Mansur Yavaş ile ilişkilendirilmek istendiğini belirterek "Bu bir siyasi manipülasyondur" dedi.

İYİ Parti: Nihal Atsız alıntılarının Yavaş ile ilgisi yok

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Meral Akşener'in bugünkü grup toplantısında ırkçı ve Turancı Nihal Atsız’a ait bir şiirden alıntılar yapmasıyla ilgili yorumlara cevap verdi.

Zorlu paylaşımında, şiirden yapılan alıntıların Mansur Yavaş ile ilişkilendirilmek istendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bugün TBMM Grup Toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yapmış olduğu konuşmasında daha önce de farklı vesilelerle olduğu gibi Merhum Hüseyin Nihal Atsız’a ait bir şiirden bazı alıntılar yapılmıştır. Ancak söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz. Saygılarımızla."

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