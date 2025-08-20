İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu Ameliyat Oldu... Tümör Tespit Edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, burnunda tespit edilen iyi huylu tümör nedeniyle ameliyat geçirdi. Beş gün evinde istirahat eden Dervişoğlu, parti mesaisine devam ediyor.

Son Güncelleme:
İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu Ameliyat Oldu... Tümör Tespit Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçen hafta burnunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan detaylı kontrollerde burnunda bir tümör tespit edildi. Doktorların iyi huylu olduğunu doğruladığı tümör, başarılı bir ameliyatla alındı.

halktv.com.tr'nin aktardığına göre Dervişoğlu ameliyat sonrası beş gün evinde istirahat etti. Dervişoğlu, sağlık sürecinin ardından parti mesaisine yeniden başladı.

Dervişoğlu'ndan 'Pandora'nın Kutusu Açıldı' ÇıkışıDervişoğlu'ndan 'Pandora'nın Kutusu Açıldı' ÇıkışıSiyaset

Kaynak: halktv.com.tr

Etiketler
İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nureddin Nebati Ne Görüştü? Kulisler Alevlendi... 'Fırça' mı, 'Uydurma' mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nureddin Nebati Ne Görüştü?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nato Genel Sekreteri Rutte'den Kritik Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Görüşme
Filmde Görür Görmez Mühendisliği Bırakıp Oraya Yerleşti! 8 Çeşitle 6 Ton Hasat Elde Etti, Paraya Para Demiyor Sadece 8 Tane Var, 6 Ton Hasat Zengin Edecek
DEM Parti'den İYİ Parti’nin 'Özerklik Talebi' İddialarına Tepki DEM Parti'den İYİ Parti’nin 'Özerklik Talebi' İddialarına Tepki
Özgür Özel, İmamoğlu'nun 'Filiz Akın' Anısını İlk Kez Anlattı İmamoğlu'nun 'Filiz Akın' Anısını İlk Kez Anlattı
Okan Buruk’un Başına Dert Okan Buruk’un Başına Dert Olmuştu: 8 Milyon Euro Çöp Oldu! Yıldız Oyuncunun Bileti Kesildi, İşte Yeni Takımı Galatasaray'ın Olay Adamı Sonunda Gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Mehmet Şimşek Net Tarih Verdi: Yeni Uygulama Çok Can Yakacak! Hem 3 Kat Ceza Hem De Haciz Yolda Yeni Uygulama Başlıyor! 3 Kat Ceza
Filmde Görür Görmez Mühendisliği Bırakıp Oraya Yerleşti! 8 Çeşitle 6 Ton Hasat Elde Etti, Paraya Para Demiyor Sadece 8 Tane Var, 6 Ton Hasat Zengin Edecek
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek