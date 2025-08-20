İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu Ameliyat Oldu... Tümör Tespit Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçen hafta burnunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan detaylı kontrollerde burnunda bir tümör tespit edildi. Doktorların iyi huylu olduğunu doğruladığı tümör, başarılı bir ameliyatla alındı.

halktv.com.tr'nin aktardığına göre Dervişoğlu ameliyat sonrası beş gün evinde istirahat etti. Dervişoğlu, sağlık sürecinin ardından parti mesaisine yeniden başladı.

Kaynak: halktv.com.tr