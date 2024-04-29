Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk canlı yayın

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda 611 delegenin oyunu alarak genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, Habertürk'e konuk oldu. Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, yol haritasını da açıkladı. Dervişoğlu, seçimin ardından "İlk arayan Akşener oldu" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

TAKIM ARKADAŞLARINI TBMM'DE DEĞERLENDİRECEK

''Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20'nin üzerinde milletvekili arkadaşımızın partinin genel merkezinde görev alabilmesi zaten hukuken ya da yasaya bağlı olarak mümkün değil. O sebeple bazı arkadaşlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alacakları görevler kapsamında, listede yer vermeyerek onlara TBMM'de yüksek sorumluluklar yükleyerek değerlendireceğim.''

DERVİŞOĞLU'NUN YOL HARİTASI

'Partiye zarar verenlerle mesafemi koruyacağım' açıklamasında bulunan Dervişoğlu, bundan sonraki süreç hakkında, ''İYİ Parti ile yeni bir yolculuğa çıkacağız. Meydanlarda vatandaşların arasında olacağız. Sokakta hakimiyeti ele alacağız.'' dedi.

'TÜRKİYE'NİN BEKASI İÇİN ALINAN KARARLARDA DEVLETİN YANINDAYIZ'

Ersoy'un 'Yeni Anayasa çalışmasına katılacak mısınız?' sorusuna Dervişoğlu, ''Türkiye'nin bekası ve güvenliğiyle ilgili alınmış kararlarda, çıkarılan kanunlarda biz doğrudan doğruya büyük Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında tavır koyduk, koyarız.'' dedi.