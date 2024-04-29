Türkiye, AB'nin tutumundan rahatsız: Diğer aday ülkelerle aynı muamele yapılmalı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB'nin Türkiye'ye diğer aday ülkelerle aynı muameleyi yapması gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme:
Türkiye, AB'nin tutumundan rahatsız: Diğer aday ülkelerle aynı muamele yapılmalı

Avrupa Birliği'nin (AB) 10 ülkeyi içine aldığı en büyük genişlemesinin 20. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Genişleme Günü etkinlikleri kapsamında, Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.

Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Antje Grotheer'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Toplantıda Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton konuşmacı olarak katıldı.

Büyükelçi Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye aday ülke olmasının önemini vurgulayarak, diğer aday ülkelerle eşit muamele görmesi gerektiğini belirtti.

VİZE KOLAYLIĞI SAĞLANMALI

17-18 Nisan'da düzenlenen AB Zirvesi'nin Türkiye ile ilgili sonuç bildirisinin moral bozucu olduğunu ifade eden Kaymakcı, yüksek düzeyli diyalogların başlatılması, Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye'de yeniden aktif hale gelmesi, vize kolaylığı sağlanması, Gümrük Birliği modernizasyonu gibi unsurların bir an önce sağlanması gerektiğine işaret etti.

Kaymakcı, zirvede Türkiye ile ilişkilerle ilgili çalışmanın, AB üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan Coreper'e devredildiğini anımsatarak, bu çalışmanın bir an önce sonuçlanması gerektiğini dile getirdi.

AB'nin Türkiye ile ilgili her konuyu 'Kıbrıs'a bağladığını' belirten Kaymakcı, 'Tek taraflı politikalarla hiçbir çözüme varamayız.' dedi.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan dev tekstil şirketi iflas etti! Dev tekstil şirketi iflas etti!
DEM Partili belediye başkanı istifa etti! 'Dışarıdan yönetmek istiyorlar' DEM Partili belediye başkanı istifa etti!
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken'in görüşmesinin detayları belli oldu Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken'in görüşmesinin detayları belli oldu
Menemen tavasına 1 kaşık ekleyin lezzeti katlanıyor! Köylülerin hep denediği yöntem Menemen tavasına 1 kaşık ekleyin lezzeti katlanıyor! Köylülerin hep denediği yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı!
Gözler Fed'de, gram altın düşüşte! Gözler Fed'de, gram altın düşüşte
Mülakatı savunan Yusuf Tekin'in eşine "yürü ya kulum" denmiş Yusuf Tekin'in eşine "yürü ya kulum" denmiş
Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti? AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti?
DEM Partili belediye başkanı istifa etti! 'Dışarıdan yönetmek istiyorlar' DEM Partili belediye başkanı istifa etti!