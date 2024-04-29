Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Blinken'in görüşmesinin detayları belli oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusundaki Temas Grubu Toplantısı için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Bakan Fidan, Riyad'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; görüşmede, Gazze’deki son durum ve müzakerelerde gelinen aşama ele alındı. Fidan, Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi, kalıcı ateşkes ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini belirtti.

Ukrayna'daki son durumun değerlendirildiği görüşmede, ABD-Türkiye ilişkileri de ele alındı.