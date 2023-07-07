Meral Akşener'den radikal kararlar: İstanbul'dan Ankara'ya...

Gazeteci Aytunç Erkin, Sözcü’deki köşesinde “İstanbul’daki evini boşaltıp karargahı Ankara’da kuracak” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yeni yol haritasına dair dikkat çeken bilgiler aktardı.

Akşener’in kurmaylarına “Şu an bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an yok” dediğini aktaran Erkin, “Akşener’in önümüzdeki dönemde 'sözde değil özde' bir programla kamuoyunun karşısına çıkacağı ve programla çıkış yolunu kamuoyuna anlatacağı konuşuluyor” diye belirtti.

Yazıda ayrıca, Akşener’in İstanbul’daki evini kiraya verip tamamen Ankara’ya taşınacağı ve çalışmalarına burada devam edeceği ifade edildi.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

Meral Akşener tamamen Ankara'ya taşınıyor. İstanbul'daki evini kiraya verecek olan Akşener bundan böyle ailesiyle birlikte Ankara'da kiraladığı evde ikamet edecek. Edinilen bilgiye göre tüm vaktini Ankara'da parti genel merkezinde ve buradan yapacağı çalışmalarla geçirecek olan İYİ Parti lideri hummalı bir çalışma için önümüzdeki günlerde Ankara'dan sahaya inmeye hazırlanıyor. Öncelikle bölgesel ve il bazlı toplantıların ardından da ilçelerde organize edilecek toplantılarla parti tabanıyla ve seçmenlerle bir araya gelinecek. Akşener'in Ankara'ya taşınma kararının yeni bir motivasyon için teşkilatlara ve parti tabanına sembolik bir mesaj olduğu da vurgulanıyor. Daha önce 20 Ocak 2020'de başladığı il-ilçe ziyaretleriyle yurt gezilerine çıkan Akşener tüm Türkiye'yi yeniden dolaşacak.

Başkanlık Divanı'nda da Akşener'in “15 milletvekili” konusunu gündeme getirdiği ve şu cümleleri kurduğu iddia edildi:

ANLAMADILAR

“Orada ne konuştuğumu anlamadılar. Ben mücadele etseydik ve 15 milletvekili almasaydık daha iyi olurdu dedim. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettim ama YSK'yla gitseydik, seçime gitmek için uğraşsaydık daha doğru olacağını anlatmaya çalıştım ama anlamadılar.”

CHP'YLE İTTİFAK

Divan toplantısında “CHP ile ittifak” konusu da gündeme geldi. Meral Akşener'in kurduğu cümle şöyle oldu: “Şu an bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an yok. Biz partimizin başarısına odaklanmış durumdayız.”

FİKRİ BÜTÜNLÜK ÇALIŞMASI

Başkanlık Divanı'nda tartışılan ve masaya yatırılan diğer bir konu da “İYİ Parti'nin rotası” oldu. Makul siyaset ve makulün sesi olma vurgusu her mecrada kendisini hissettirecek. Önümüzdeki günlerde Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'ın koordinesinde parti programı güncellenecek. “Seçimde, nerede yanlış yapıldı” raporu hazırlanacak Başkanlık Divanı'yla ilgili çarpıcı bir bilgi de şöyle:

7 Hazi­ran'da İYİ Parti TBMM Grubu, grup başkanı ve grup başkanvekillerini belirlemek için basına ka­palı toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında Meclis Grup Başkanı Koray Aydın oldu, grup başkanvekillik­lerine ise yeniden İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsa­vat Dervişoğlu ve Erhan Usta oy birliğiyle seçildi. Önceki gün gerçekleşen divan toplantısında Akşe­ner'i Meclis'te temsil eden Koray Aydın ve yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da var­dı. Akşener bu dönemde meclis grubu ile parti üst yönetimi arasındaki iletişi­min artırılmasının üzerinde durdu.

SADECE ‘ERDOĞAN GİTSİN' DEĞİL

Bir kez daha kongre gününe (24 -25 Haziran) dönelim. Akşener'in kurduğu şu cümlenin altını çizelim: “Bu seçimlerde verilen esas mesaj, siyasetin hapsedildiği bu çıkmazdan kurtarılmasıdır. Millet için milletle beraber yapılan yeni bir siyasetin bir an önce önünün açılmasıdır. Ama öyle sadece sözle değil gerçek bir yeniliği başlatarak, eskinin tozlu sayfalarını geride bıraka­rak, sadece kişilere değil topyekun bir anlayışa karşı koyarak siyasette bu anla­yışı değiştirmenin yolu da her şeyden önce 85 mil­yon insanımızı oy tercih­leri, hayat görüşleri veya yaşam biçimleri üzerinden maruz bırakıldığı keskin tanımlardan, sıkıştırıldığı kutuplaşma alanlarından derhal kurtarmaktır.” İYİ Parti'de “Seçimde mevcut siyasi iktidara tam bir alter­natif olma” iddiasında fikir birliği var.

Akşener'in de önümüzdeki dönemde “sözde değil özde” bir programla kamuoyunun karşısına çıkacağı ve programla çıkış yolunu kamuoyuna anlataca­ğı konuşuluyor. Bu doğrultuda seçimde nerede hata yapıldığı, yanlışlar ve doğrular üzerinde rapor­ların masaya yatırılacağını söylemek mümkün.