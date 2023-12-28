İYİ Parti Adana'da kampa girecek: İstanbul ve Ankara adayları ise gelecek hafta görüşülecek

İYİ Parti, yerel seçim hazırlıkları için Adana'da kampa girecek. Akşener'in burada partisinin Adana Büyükşehir Belediye adayını da açıklaması bekleniyor.

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İYİ Parti Adana'da kampa girecek: İstanbul ve Ankara adayları ise gelecek hafta görüşülecek

CHP ile işbirliği teklifini reddederek seçimlere 81 ilde girme kararı alan İYİ Parti yerel seçim hazırlıklarını değerlendirmek için 13-14 Ocak'ta Adana'da istişare kampı yapacak. Genel Başkan Akşener, kampta, partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını da açıklayacak.

Genel Başkan Meral Akşener'in, partisinin tüm yönetim kademeleriyle bir araya geleceği kampta, hem saha hem aday belirleme bazında yerel seçim hazırlıkları değerlendirilecek.

Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanlarının katılacağı kampta, Akşener'in, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklaması bekleniyor.

Katılımcıların yerel seçim çalışmalarına ilişkin sunum yapacağı kampta, iç ve dış politika ile ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.

ANKARA VE İSTANBUL ADAYI İÇİN GELECEK HAFTA KRİTİK

Akşener'in, yerel seçimlere "hür ve müstakil" girileceği açıklamasının ardından ilk olarak İzmir Milletvekili Ümit Özlale İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, şu ana kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Trabzon büyükşehir ile büyükşehir statüsünde olmayan 11 il ve 100 civarında ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Yılbaşından sonra Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını belirleme çalışmalarına yoğunlaşacak Akşener'in, bu kapsamda gelecek hafta görüşmeler yapması bekleniyor.


Kaynak: AA

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İYİ Parti CHP Adana İstanbul Ankara Yerel Seçim Ümit Özlale İzmir Meral Akşener
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