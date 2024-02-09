İtibardan da uçaktan da tasarruf olmaz! CHP’li Tanal’a uçak filosu yanıtı: Devletin ihtiyaç duyduğu kadar var

CHP’li vekil Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı’nın hava filosundaki uçak sayısına ilişkin bilgi talep etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan ise “Devletin ihtiyaç duyduğu kadar var” yanıtı geldi.

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İtibardan da uçaktan da tasarruf olmaz! CHP’li Tanal’a uçak filosu yanıtı: Devletin ihtiyaç duyduğu kadar var

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanlığı hizmetinde kullanılan uçak sayısına ilişkin bilgi talep etti.

Tanal, Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu bilgi edinme hakkı dilekçesinde, Cumhurbaşkanlığı’nın hizmetlerine tahsis edilen toplamda kaç uçak olduğunu sordu.

KİRALANAN UÇAKLAR

Devamında Cumhurbaşkanlığı tarafından kiralanan uçak olup olmadığını soran Tanal, “Şayet kiralanan uçak var ise bu uçaklar hangi şirketten kiralanmıştır? Kiralama süresi ve kiralama bedeli ne kadardır? Söz konusu uçaklar hangi amaçla kullanılmaktadır? Uçaklar, kimlerin hizmetine sunulmaktadır?” sorularını yöneltti.

HEDİYE EDİLEN UÇAKLAR

Dilekçesinde, Cumhurbaşkanlığı’na hediye edilen uçakları da gündeme getiren Tanal, şöyle sordu: “Cumhurbaşkanlığına hediye edilen uçak var mıdır? Şayet var ise kim tarafından hediye edilmiştir? Hediye uçakların piyasa değeri ne kadardır? Bu uçaklar ne amaçla kullanılmaktadır?”

HANGİ KURUM VE ŞAHISLAR BU UÇAKLARI KULLANIYOR

Cumhurbaşkanlığı’na ait uçakların, başkaca kurum ve şahısların hizmetine sunulup sunulmadığına ilişkin de bilgi talep eden Tanal, “Cumhurbaşkanlığı’na ait uçakların hizmetine sunulduğu bu kurumlar hangileridir ve söz konusu şahıslar kimlerdir? Bu hususta uygulanan kriterler nedir?” diye sordu.

CUMHURBAŞKANLIĞI: DEVLETİN İHTİYAÇ DUYDUĞU KADAR VAR

İtibardan da uçaktan da tasarruf olmaz! CHP’li Tanal’a uçak filosu yanıtı: Devletin ihtiyaç duyduğu kadar var - Resim : 1

Cumhurbaşkanlığı’ndan ise “Envanterimizde devletin ihtiyaç duyduğu kadar araç bulunuyor” yanıtı geldi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın bilgi edinme hakkı dilekçesini cevaplayan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kabine Sekreterliği Daire Başkanı Hasan Acar, “Cumhurbaşkanlığı envanterinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ihtiyaç duyduğu kadar araç bulunmakta olup, bu araçlar mevzuat hükümleri doğrultusunda Devletimizin hizmetlerinde kullanılmaktadır” dedi.

ERDOĞAN’IN UÇAK FİLOSU TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanlığı’nın hava filosundaki uçak sayısı, sık sık tartışma konusu olmaktadır. Muhalefet temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer iktidar yetkilileri tarafından kullanılan uçak sayısının fazla oluşunu, “israf” ve “şatafat” olarak değerlendiriliyor. Hatta muhalefet temsilcileri, olası iktidar değişiminde söz konusu uçakların önemli bir kısmını satarak hazineye gelir sağlama vaadinde bulunuyor. “İtibardan tasarruf olmaz” diyen Erdoğan ise Cumhurbaşkanlığı’nın uçak filosu tartışmalarına bizzat dahil olmaktan kaçınıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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