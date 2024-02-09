CHP'li başkan adayına bıçaklı saldırıda bulundular

CHP Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan Adayının, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradığı ve bıçaklandığı öğrenildi.

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CHP'li başkan adayına bıçaklı saldırıda bulundular

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 31 Mart Yerel Seçimlerinde, Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Avukat Deniz Onaç kar maskeli şahıslar tarafından saldırıya uğradı.

Duvar'dan alınan habere göre, Yeşilhisar - Ürgüp yolunda aracı ile seyir halinde olan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Avukat Deniz Onaç, iddiaya göre araçlarının yolda kaldığını söyleyerek kendisinden yardım isteyen kar maskeli şahısları aracına aldı.

Arabaya aldığı kişiler, bir süre sonra Onaç'a saldırdı. Çıkan arbedede bıçakla elinden yaralanan Onaç, kafasına aldığı darbe ile bir süre baygın kaldıktan sonra 112 çağrı merkezini ve babasını arayarak durumu haber verdi.

Arama üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Deniz Onaç tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri de saldırıyı düzenleyen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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CHP 2024 Yerel Seçimleri Bıçaklı Saldırı Avukat Deniz Onaç
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