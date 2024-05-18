İstifa dalgalarıyla sarsılan İYİ Parti'de kurucularının yarısından fazlası gitti: İstifaların devamı gelecek...
İYİ Parti'de 200 kurucudan 110'a yakının artık partide olmadığı belirtilirken, istifaların devamının gelmesinin beklendiği bildirildi.
Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ’ın liderliğinde 25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti’de kurucuların yarısından çoğu partiden ayrıldı.
Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, istifa dalgalarıyla sarsılan İYİ Parti’de kuruluşta Akşener’in yanında fotoğraf veren 200 kurucudan 110’a yakını çeşitli zamanlarda partiden istifa etti.
İYİ Parti’de istifaların devam etmesi bekleniyor.
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