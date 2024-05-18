Özgür Çelik'ten DEM Parti'ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kobani Davasında çıkan mahkumiyet kararlarının ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "Ülkemizin ve şehrimizin tüm demokratik paydaşlarıyla bir araya geliyor, hukukun üstünlüğünün sağlandığı, çağdaş, adil, demokratik ve güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.