İşte AKP'nin TBMM'deki yönetim kadrosu
AKP'de Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, M. Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Grup Başkanvekili olacağı açıklandı. Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in de AKP Grup Başkanı olacağı duyuruldu.
14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekilliği seçimlerinin ardından bugün YSK kesin 28. Dönem milletvekili listesini açıkladı.
AKP'DEN KADRO BELLİ OLDU
AKP'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu.
Grup Başkanının Abdullah Güler, Grup Başkanvekillerinin Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdülhamit Gül ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun olması bekleniyor.