'İstanbul için yola çıkıyorum' demişti: İmamoğlu'ndan 'genel başkanlık' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir'de gazetecilerin 'CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna verdiği yanıtta "Elbette de parti içinde de düşüncelerimiz var" ifadelerini kullandı.

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'İstanbul için yola çıkıyorum' demişti: İmamoğlu'ndan 'genel başkanlık' açıklaması

28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içerisinde değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Haliç Kongre Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenlemiş; İmamoğlu, "Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu: İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorumİmamoğlu: İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorumSiyaset

'GENEL BAŞKANLIK' SORUSUNA YANIT

Basın toplantısının ardından akıllarda 'İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak mı?' sorusu kalırken; İBB Başkanı bugün yeni bir açıklama yaptı.

Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri'ne katılan İmamoğlu, burada gazetecilerin "Genel Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

"PARTİ İÇİNDE DE DÜŞÜNCELERİMİZ VAR"

"Siyaset hiç şu anda anlamlı değil. Bütün açıklamalarımı tane tane, net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur" diyen İmamoğlu, "Elbette de parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir biçimde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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