Hulusi Akar 'kendine güvenen kaçak geçsin' demişti.... İYİ Parti milletvekili sınırı kaçak geçti kimse müdahale etmedi

Sınırlarda yaşanan kaçak geçişler muhalefet tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Hulusi Akar, bakan olduğu dönemde yaptığı açıklamada, sınırların güvende olduğunu ileri sürüp "kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin" demişti. İYİ Partili vekil sınırı kaçak geçti, kimse müdahale etmedi.

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Hulusi Akar 'kendine güvenen kaçak geçsin' demişti.... İYİ Parti milletvekili sınırı kaçak geçti kimse müdahale etmedi

Türkiye’de muhalefet, sınır güvenliğinde zafiyetler olduğu ve kaçak geçişlerin önlenemediğine dair uzun süredir eleştirileri gündeme getiriyor. Hükümet ise muhalefetin yaptığı eleştirileri yalanlayarak, sınırların güvende olduğunu ve kaçak geçişlerin önlendiğini ileri sürüyor.

24 Mayıs'ta eleştirilere yanıt veren dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin” ifadelerini kullanmıştı.

MİLLETVEKİLİ SINIRI KAÇAK GEÇTİ KİMSE DURDURMADI

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sınırlardaki 'ihmale' dikkat çekmek için İran sınırını kaçak olarak geçti. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, kimse Türkoğlu'nu durdurmadı.

Saymaz, Türkoğlu ve ekibinin sınır hattında çektiği videoda İran köyü karakolu ve Türkiye karakolu göründüğünü fakat hiçbir askerin müdahale etmediğini söyledi.

“DUVARIN OLMADIĞI İKİ NOKTADAN GEÇTİM”

İYİ Parti Milletvekili Türkoğlu, "Duvar belli yerlerde bitiyor. Kimi yerde yok, kimi yerde inşaat sürüyor. Bazı yerlerde ise duvarın üzerinden geçilebiliyor. Tel örgüler gevşemiş. Duvarın olmadığı iki noktadan geçtim. Engelle karşılaşmadım. Sorun çıkmasın diye ilerlemedim ama 100 metre kadar içeriye girdim" dedi.

Karakolların kapısında araçların bulunduğunu belirten Türkoğlu, "Ben sınırlarımızın güvensiz olduğunu ve hiçbir engele takılmadan karşıya geçtiğimi devam etsem İran'a gidebileceğimi gösterdim" diye konuştu.

“KAÇAKLARLA DOLU MİNİBÜSLER KARAKOLA DOLU GİRİP BOŞ ÇIKIYOR” İDDİASI

Türkoğlu ve ekibi daha sonra insanları kaçak taşıyan minibüsleri takip etti. İddialarına göre, kaçaklarla dolu minibüsler karakola dolu girip boş çıktı.

Türkoğlu'na bilgi veren bir köylü, İran'dan sınıra gelmek için 2 bin dolar, sınırdan Türkiye'ye geçmek için ise 5 bin dolar ödendiğini söyledi.

Hulusi Akar 'kendine güvenen kaçak geçsin' demişti.... İYİ Parti milletvekili sınırı kaçak geçti kimse müdahale etmedi - Resim : 1

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