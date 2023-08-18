Adı İBB Başkan adaylığı için geçen AKP'li Kabaktepe: Ben Fatsalıyım, komünist tarafım da var

Türkiye, 7 ay sonra yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanırken, adayların ismi henüz netleşmedi. İktidar partisinin İBB adayının kim olacağı merakla beklenirken, kulislerde konuşulan isimlerden biri de AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu.

Kabaktepe, yerel seçimlere ilişkin olarak Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'a konuştu.

"KÜRTLERİN EN BÜYÜK PARTİSİ AK PARTİ"

''Türkiye’de Kürtlerin en büyük partisi AK Parti'dir'' diyen İl Başkanı Kabaktepe, ''Kürtlerin gerek var olan taleplerinin çözümlenmesi, gerek yeni talepleri noktasında çalışmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Türkiye’de bireysel özgürlükler anlamında AKP'nin eksikleri olduğunu belirten Kabaktepe, ''Bizim de eksik yaptığımız, yanlış yaptığımız şeyler vardır. Hiçbir siyasi parti, figür her şeyi doğru yapmaz. İnsanız. Siyasi tarihimize baktığımızda en büyük devrimleri yapan biziz. Eksikler olabilir. Yeni talepler de olabilir. Kürtlerin olur, Türklerin olur, sosyal grupların talepleri olur'' dedi.

"KOMÜNİST TARAFIM DA VAR"

Kendini ''Komünist tarafım da var'' diye anlatan AKP İl Başkanı Kabaktepe, ''Ben Fatsalıyım. Biz 12 Eylül öncesinin meşhur kentiydik. Komünist tarafım da var. Karadenizliyim ama Trabzon’dan çok Diyarbakır’ı bilirim'' ifadelerini kullandı.

‘İSTANBUL’U ELİNDE TUTACAK OLAN MİLLETTİR’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul ittifakı' çağrısını değerlendiren ve yerel seçimler için AKP'nin de ittifak planı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Kabaktepe, şöyle konuştu:

"Bizim şu an Cumhur İttifakımız devam ediyor. Bir önceki seçimde tek listeyle girilen iller oldu, ayrı ayrı girilen iller oldu. Bunlar yine Genel Merkez’de görüşülecek. Henüz bir çerçeve çizilmiş değil. Bir önceki seçim düzleminde olduğu gibi benzer çalışma olabilir. İstanbul’u elinde tutacak biri varsa o da millettir. Birine görev verecektir. İstanbul’da CHP'nin seçime tek girmesi halinde elinde tuttuğu belediyeler de dahil olmak üzere bir kısmını kazanma şansı yok. En az yüzde 25’ini kaybedeceği aşikar. İstanbul’da CHP ile AK Parti arasında ilçesine göre değişmekle beraber il genelinde de bizim lehimize 8 ila 15 puan arasındaki fark korunuyor. Bu gerçek ortada. Bunu herkes görüyor."

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