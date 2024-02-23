İBB'ye bir aday daha: TKP İstanbul'da yarışacak ismi açıkladı

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday çıkardı. Gazetecilerle buluşan TKP yöneticileri, partilerinin İBB adayının Orhan Gökdemir olduğunu açıkladılar.

MAÇOĞLU İKİ GÜN ÖNCE İMAMOĞLU'NA DESTEK AÇIKLAMIŞTI

TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı "komünist başkan" olarak anılan Fatih Mehmet Maçoğlu, iki gün önce seçim çalışmasında yaptığı açıklamada, İBB'de İmamoğlu'na destek vereceklerini duyurmuştu.

Maçoğlu, “Mevcut iktidarın buradaki [İstanbul’daki] adayına karşı, en güçlü adaya destek vereceğiz. Rahat olun Büyükşehir için. Biz buraya geldiğimizde niyetimiz bir parti yıkmak değil. Bir programı bu ülkede oluşabilecek bir modeli yaratmak istiyoruz. Büyükşehirde adayımız yok. Mevcut iktidara karşı çıkıyoruz. Bu net. Bundan emin olabilirsiniz. Onun karşısındaki İmamoğlu’na destek vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

ORHAN GÖKDEMİR KİMDİR?

1963 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur.

1987 yılında Toplumsal Kurtuluş dergisi ile gazeteciliğe başlamıştır. Yeni Ülke, Gerçek, Nokta, Yön dergilerinde çalışmış ve birçok gazetede yöneticilik yapmıştır.

Yazdığı kitaplarla ilgili pek çok dava açıldı ve bu davaların bir kısmından dolayı hapis cezalarına çarptırıldı. 28 Şubat sürecinde bu kitaplardan biri olan “Öteki İslam” gerekçe gösterilerek çalışması engellendi. Mehmet Ağar’ı konu alan “Pike” ve Mehmet Eymür’ü konu alan “Eymür” kitapları hakkında pek çok dava açıldı ve cezalar aldı. SkyTürk TV ile başlayan TV haberciliği serüveni CNNTürk’te Enver Aysever ile birlikte yaptığı Aykırı Sorular programı ile devam etti. Hâlen soL’da yazmaya devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem