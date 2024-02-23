AKP'liler Türk bayrağını sofra bezi yaptı, rabia işaretiyle poz verdi!

İstanbul Esenler'de toplanan AKP'lilerin, Türk bayraklarını masaya sererek sofra bezi olarak kullandığı iddia edildi.

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AKP'liler Türk bayrağını sofra bezi yaptı, rabia işaretiyle poz verdi!

Niğde’nin Hacıabdullah beldesinde belediye başkan adayı olan Babaoğlan Altun’a destek vermek için İstanbul Esenler’de bir araya gelen AKP’liler, Türk bayraklarını masalara sererek, sofra bezi olarak kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Altun’un kardeşi Babaoğlan Altun, Niğde’nin Hacıabdullah Beldesi’nde AKP’den belediye başkan adayı oldu.

"DESTEK VERMEYİN"

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın haberine göre; bir grup Altın taraftarı İstanbul Esenler’de yaşayan ve burada Hacıabdullahlılar Derneği’ndeki hemşerilerini 7 Ocak’ta ziyaret etti. AKP’li Hacıabdullahlılar daha sonra Esenler Kültür Merkezi’nde yemekli bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Esenler’deki Hacıabdullahlıların seçimde memleketlerine gelerek, Altun’a oy vermeleri ve MHP’li belediye başkanı Recep Doğmuş aleyhine çalışmaları istendi.

TÜRK BAYRAKLARINI SOFRA BEZİ OLARAK KULLANDILAR

Toplantıda çekilen ve paylaşılan fotoğraflarda Türk bayraklarının masalara serilerek, sofra bezi olarak kullanıldığı görülüyor. Skandal görüntülerde AKP’liler Rabia işaret yaparak, hatıra fotoğrafları da çektirdi.

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