Seçim öncesi Riva Deresi ranta açıldı

Çekmeköy Belediyesi, Riva Deresi kıyısında bulunan ve bir kısmı dere yatağından elde edilen bir parseli 52,4 milyon muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

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Seçim öncesi Riva Deresi ranta açıldı

Gebze’den doğan, Pendik ve Çekmeköy’den geçerek Beykoz’un kuzeyinden Karadeniz’e dökülen Riva Deresinin havzasındaki Ömerli Mahallesi, AKP’li Çekmeköy Belediyesi için adeta rant kapısı oldu. Bir tarafı orman diğer tarafı Riva Deresi ile çevrili bölgede son yıllarda çok sayıda havuzlu villalar yapıldı. Çekmeköy Belediyesi, bir kısmı Riva Deresi’nin ıslahı ile elde edilen 180 ada 5 parseli, 52 milyon 423 bin 300 TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

Yerel seçime sayılı günler kala satışa çıkarılan, 10 bin 485 metrekarelik parselin ihalesi 12 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Ayrıca söz konusu arsanın imar durumunun ‘tarım arazisi’ olması da dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Çekmeköy Belediyesi, söz konusu parselin yakın komşuluğunda bulunan bir çok parseli de geçtiğimiz yıllarda satışa çıkarmıştı.

YABANCILARA ‘ÇAĞRI’ GİBİ İLAN

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre; söz konusu satış ilanında yer alan yabancılarla ilgili düzenleme adeta çağrı niteliğinde. Arsayı almak isteyecek yabancılar için yapılan düzenlemede, “Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir” ifadeleri yer aldı.

Seçim öncesi Riva Deresi ranta açıldı - Resim : 1

AKP’li Ahmet Poyraz’ın 15 yıldır Başkanlığını yürüttüğü Çekmeköy Belediyesi’nin son 10 yılda, Ömerli Mahallesinde satışa çıkardığı parseller şunlar:

3 ada 48 parsel 6 bin 956 metrekare

112 ada 5 parsel 3 bin 100 metrekare

7 ada 34 parsel 3 bin 507 metrekare

7 ada 33 parsel 9 bin 61 metrekare

175 ada 3 parsel 5 bin 64 metrekare

170 ada 2 parsel bin 986 metrekare

119 ada 8 parsel 6 bin 840 metrekare

119 ada 13 parsel 5 bin 441 metrekare

109 ada 25 parsel 8 bin 211 metrekare

Etiketler
AKP 2024 Yerel Seçimleri
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