Kulis: Ankara ve İstanbul'da son durum

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, yerel seçimlere kısa bir süre kala İstanbul ve Ankara'daki son durumu kaleme aldı.

"İstanbul’da DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin alacağı oy, yarışın sonucunu belirleyecek. AKP’de yapılan ince hesaplara göre, eğer DEM yüzde 4’ün üzerinde, YRP yüzde 3’ün altında oy alırsa Kurum’un, tam tersi olursa İmamoğlu’nun kazanma şansı olacak." değerlendirmesini yapan Babacan, "CHP’nin yönettiği Küçükçekmece’yi bu kez AKP’nin alabileceği iddia ediliyor; aday nedeniyle daha şanslı oldukları yorumu yapılıyor. Üsküdar için ise durum farklı. Üsküdar’ın giderek Kadıköy’e benzer bir sosyolojiye yaklaştığı değerlendiriliyor." diye yazdı.

Ankara'da Mansur Yavaş'ın kazanmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten Babacan, "Başkent Ankara’daki durumda pek değişiklik yok. CHP’nin adayı Mansur Yavaş ile AKP’nin adayı Turgut Altınok arasındaki farkın değişmediği ve kapatılmasının da mümkün görünmediği dile getiriliyor." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MİTİNGLERDEN MEMNUN DEĞİL

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerden memnun olmadığını kaydeden Babacan, şunları yazdı:

"Son dönemde yapılan AKP mitinglerinde genel bir tepkisizlik ve bıkkınlık durumu var. Kalabalıkların coşkusunu yitirmiş hali, kimilerine göre seçim yorgunluğuna, kimilerine göre de ekonomik krize ve memnuniyetsizliğe bağlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da mitinglerden pek memnun olmadığı aktarılan bilgiler arasında. Tabanın coşkusunu yitirdiği, artık açıklanan vaatlerin, verilen sözlerin vatandaşa ulaşmadığı yorumları yapılıyor."

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