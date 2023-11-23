İsrail-Hamas ateşkesi yarın sabah başlayacak

Katar Dışişleri Bakanlığı, "Ateşkes Cuma sabahı yerel saatle sabah 7'de başlayacak. Rehinelerden 13 kişilik ilk grup 17.00'da bırakılacak" açıklamasında bulundu.

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İsrail-Hamas ateşkesi yarın sabah başlayacak

Katar, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ateşkes yarın yerel saatle 07.00'de başlayacak.

Açıklamada, ateşkes kapsamında ilk esir grubunun saat 16.00'da serbest bırakılacağı bilgisine de yer verildi.

Ateşkes, Türkiye saatiyle yarın sabah saat 08.00'de başlayacak.

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İsrail-Filistin gerginlik
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