İsrail Basınında Dikkat Çeken Yazı: İsrail Üslerinin Elektriğini 'Zorlu' Sağlıyormuş

Hamas’ın öncülüğünde ve Filistinli direniş örgütlerinin desteğiyle 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Aksa Tufan-ı operasyonu sonrası Gazze’ye yönelik saldırılarını arttıran İsrail, adeta bir soykırım uyguluyor. 7 Ekim’den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaştı.

İsrail’in soykırım saldırılarının başlamasının ardından Türkiye’deki Filistin destekçileri, İsrail ile ticaretin sona ermesi için kampanyalar yürütmüştü. Bunun sonucunda İsrail ile ticaret ilk başta kısıtlanmış, ardından durdurulmuştu. Fakat TİM verilerinde yansıyan Filistin ile olan ticaretteki dikkat çeken artış gözden kaçmamıştı.

İsrail ile olan ticaret tartışmaları gündeme gelirken, İsrail basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. İsrail'in The Jerusalem Post haber sitesinde Liat Ron imzasıyla bugün yayınlanan haberde, Zorlu Holding iştirakı olan Zorlu Enerji, Dorad Energy'nin yüzde 25 hissedarı konumunda olduğunu belirtti.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nisan ayında İsrail’le ihracat ve ithalata yönelik boykot uygulamaya başladığını, İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz’ın da buna yanıt olarak “İsrail ekonomisi, Hamas’ın hizmetinde anlaşma ve akitleri ihlal eden Erdoğan gibi bir diktatörden daha güçlüdür” ifadelerini kullandığı hatırlatıldı. Haberde, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Bu sert sözlere rağmen, İsrail hükümeti, başkanlığını Ahmet Nazif Zorlu’nun yürüttüğü Türk holdingi Zorlu Holding’e Savunma Bakanlığı’ndan önemli miktarda fonların akmasına izin vermeyi sürdürdü. İstanbul merkezli holding, IDF ve Savunma Bakanlığı’na 2004 yılından bu yana elektrik sağlayan Dorad Energy’de bir ortak.”

Dorad’ın Aşkelon’un güneyinde, İsrail’in en büyük enerji santrallerinden biri olduğuna ve doğalgaz ve dizel ile çalıştığını işaret edilen habere göre, İsrail devleti 'bugün Staa olarak bilinen Kinet üzerinden' söz konusu enerji santralinde yüzde 37,5 paya sahip. Faşist Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Türkiye’den yapılan ithalat için yüzde 100 gümrük vergisini savunduğunu hatırlatan The Jerusalem Post, “Zorlu Holding, İsrail’in enerji altyapısına katılımından kazanç sağlamayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Nazif Zorlu)

ERDOĞAN ONAYLADI

Haberde paylaşılan bilgilere göre, ‘Erdoğan’ın boykotunun başlamasından’ iki buçuk ay sonra, temmuz ayında, aralarında Zorlu temsilcilerinin de olduğu Dorad’ın yönetim kurulu toplandı ve IDF üslerine elektrik sağlama anlaşmasının yenilenmesini oybirliği onayladı. İsrail Savunma Bakanlığı ise Dorad Energy ile yapılan anlaşmanın yenilenmediğini sadece Savunma Bakanlığı için elektrik maliyetlerini düşürme amacıyla indirimli bir tarifeyi yansıtacak şekilde ayarlama yapıldığını savundu. Savunma Bakanlığı, “Dorad, en büyük hisse sahibinin İsrail Devleti olduğu İsrailli bir şirkettir. Faaliyetleri İsrail yasaları ve düzenlemelerine göre gerçekleşmektedir” açıklamasında bulundu.

‘ZORLU, HİSSELERİNİ TUTMAYI SEÇTİ’

Türkiye’de de Zorlu ile İsrail arasındaki bağlantıların dikkatlerden kaçmadığına işaret eden The Jerusalem Post’un haberine göre, Zorlu Holding’in iştiraki olan Zorlu Enerji, mayıs ayında Ramat Negev Enerji ve Aşdot Enerji enerji santrallerindeki hisselerini 127 milyon şekele Adeltec Grup’a satmıştı. Haberde, şöyle denildi: “İfade edilen resmi sebep, odak noktasının yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru çevrilmesiydi; fakat Zorlu, İsrail’in güvenlik güçlerine elektrik sağlamaya devam eden Dorad’daki hisselerini tutmayı seçti.”

(Filistin İçin Bin Genç'in Zorlu Holding önünde gerçekleştirdiği bir eylemden kalan fotoğraf)

AKILLARA FİLİSTİN İÇİN BİN GENÇ GELDİ

Öğrenci gençliğinin oluşturduğu ‘Filistin İçin Bin Genç’ grubu, geçmişte İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesi için birçok eyleme imza atmıştı. Filistin İçin Bin Genç, Zorlu Holding’in binasına giderek, “İşbirlikçi Zorlu Holding, işgal topraklarındaki elektrik santralleriyle soykırımcı İsrail'e elektrik üretiyor!” şiarıyla eylemler düzenlemişti.

Ayrıca, Zorlu Enerji’nin 3 yıl vergi vermediği ve “matrahsız” çıkmasının ardından Filistin İçin Bin Genç Grubu, duruma tepki gösteren bir paylaşımda bulunmuştu.

Zorlu Holding'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu'nun Erdoğan ile iyi ilişkileri de olduğu biliniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem