CHP, Katliam Yasası'nı AYM'ye Taşıyor: Başvuru Bu Hafta Yapılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm itirazlara ve tepkilere rağmen Meclis'ten geçirilen Katliam Yasası'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. CHP'nin hukukçu grubunun 180 sayfalık dilekçelerine son halini verdiğini belirten Özel, "Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız" dedi.

Özel, paylaşımını şöyle bitirdi:

"AYM’nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum. O tarihe kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet ediyorum. Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem