Zehir Tacirlerine Baskın! Valiz Valiz Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu satıcılarının ikametlerine yapılan baskında 47 kilo 280 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

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Zehir Tacirlerine Baskın! Valiz Valiz Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere şok operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda valizlerde 46 paket halinde 47 kilo 280 gram metamfetamin olduğu tespit edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 GÖZALTI

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadesinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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