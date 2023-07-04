İsmail Saymaz paylaştı: İmamoğlu'nun 'İktidar için değişim' manifestosunu yayınlayacağı siteden ilk görüntü geldi

Ekrem İmamoğlu'nun 'İktidar için değişim' manifestosunu yayınlayacağı web sitesinin ilk görüntüsü ortaya çıktı.

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İsmail Saymaz paylaştı: İmamoğlu'nun 'İktidar için değişim' manifestosunu yayınlayacağı siteden ilk görüntü geldi

CHP’de değişim tartışmaları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir internet sitesi kurarak manifesto yayınlayacağı öğrenilmişti.

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Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu’nun ‘İktidar İçin Değişim’ çağrısını yayınlayacağı web sitesinden ilk görüntüyü paylaştı.

Görüntüde, ‘Değişime davet’ başlığı altında “Muhalefetteki değişim ve dönüşüm süreci, toplumun tüm kesimlerinin ortak geleceğine destek olacaktır. Bu mecra ‘Nasıl bir Türkiye, nasıl bir siyaset, nasıl bir muhalefet?’ sorularına yanıtlar aramak ve mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine davet etmek üzere tasarlanmıştır” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

İşte siteden ilk görüntü:

İsmail Saymaz paylaştı: İmamoğlu'nun 'İktidar için değişim' manifestosunu yayınlayacağı siteden ilk görüntü geldi - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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