İşkencelerle anılıyor: Esat Oktay Yıldıran'ın adı okuldan kaldırıldı

Yaptığı işkencelerle hatırlanan Esat Oktay Yıldıran'ın ismi gelen tepkilerin ardından okuldan kaldırıldı.

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İşkencelerle anılıyor: Esat Oktay Yıldıran'ın adı okuldan kaldırıldı

İzmir'in Buca ilçesinde Belenbaşı Köyü’nde bulunan bir okula, 12 Eylül 1980 askeri cuntasında Diyarbakır Cezaevi'nde İç Güvenlik Komutanı olarak görev yapan ve tutuklulara yaptığı ağır işkencelerle tanınan Esat Oktay Yıldıran'ın adı verilmişti.

Yaptığı işkencelerle hatırlanan Yıldıran'ın ismi gelen tepkilerin ardından okuldan kaldırıldı.

İşkencelerle anılıyor: Esat Oktay Yıldıran'ın adı okuldan kaldırıldı - Resim : 1

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yıldıran’ın on yıllardır işkence ile anımsanan isminin bir ilköğretim okuluna verilmesi büyük tepki çekti. Konunun medyaya taşınmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Bakanlığın açıklamasında, okula Yıldıran'ın adının verilmesi, "Tasvip edilemeyecek bir hata" olarak değerlendirilerek, "İzmir’de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine Bakanlığımızca gerekli inceleme yapılmıştır. 'Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir" denildi.

Esat Oktay Yıldıran kimdir? Yaptığı işkenceler hala konuşulurken ismi bir okula verildiEsat Oktay Yıldıran kimdir? Yaptığı işkenceler hala konuşulurken ismi bir okula verildiGüncel
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