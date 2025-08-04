İmralı Heyeti'nden 'Görüşme Notları' Açıklaması: 'Diyalog Zeminini Yıpratmaya Yönelik...'

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Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a ait olduğu iddia edilen ‘görüşme notları’na ilişkin DEM Parti’nin İmralı Heyeti’nden açıklama geldi.

Heyetten yapılan açıklamada, söz konusu notların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, "Bu notlar, orijinal halleriyle hiçbir bağ kurulmaksızın manipüle edilmekte, içeriklerine dışarıdan eklemeler yapılmakta ve özellikle bazı şahsiyetlere yönelik ifadeler iliştirilerek Sayın Öcalan’ın görüşleri çarpıtılmaktadır. Bu tür girişimlerin hem Sayın Öcalan’ı hem de çözüm ve diyalog zeminini yıpratmayı hedefleyen planlı bir çabanın parçası olduğunu çok iyi biliyoruz" denildi.

DEM Parti’den yapılan açıklamada “İmralı Heyetinden ya da Sayın Öcalan ile görüşen aile ve avukatlarından gelmeyen, resmi bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemelidir” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi