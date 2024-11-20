İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'la 'Birlik' Mesajı: 'Tüm Saldırılara Karşı Tek Yumruğuz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temas ve görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

TBMM'de yapacağı görüşmeler öncesinde İmamoğlu dikkat çekici bir ziyarette bulundu. İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

İMAMOĞLU'NDAN 'BİRLİK' MESAJI

Gerçekleşen ziyaretin ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından Mansur Yavaş ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, belediyelere açılan soruşturmalar karşısında 'birlik' mesajı verdi.

Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk.

Şehirlerimizde israfı bitirmiş başkanlarız.

Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız.

Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz, tekil olarak… pic.twitter.com/qfsFBg4pS7 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 20, 2024

MANSUR YAVAŞ'TAN PAYLAŞIM

Mansur Yavaş da, İmamoğlu'nun ardından sosyal medya hesabından yapılan ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu.

Yavaş, CHP'li belediyelere açılan soruşturmaları 'algı operasyonu' olarak nitelendirirken, belediyelere yönelik sorunların masaya yatırıldığını not düştü.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu Belediyemizde ağırladık.



Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık.… pic.twitter.com/tuOQekdmhJ — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 20, 2024

CHP'lİ BELEDİYELERE SORUŞTURMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi hakkında, etkinliklere harcanan paralar gerekçe gösterilerek 'usulsüz harcama' soruşturması açılmıştı.

Ankara'da 29 Ekim'de düzenlenen Ebru Gündeş konseri, kamuoyunda gündem olmuş; harcanan paranın miktarı hakkında ortaya çeşitli iddialar atılmıştı.

ABB'nin Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira para harcadığı iddiasını ise Mansur Yavaş yalanlamıştı. Mansur Yavaş, konu hakkında inceleme başlatıldığını ve ödemelerin henüz yapılmadığını ifade ederken, bahsi geçen paranın tek bir konser için değil 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleşen bütün etkinlikler için harcanan para olduğunu belirtmişti.

ABB'DE GEÇİÇİ OLARAK GÖREVDEN ALMA

Öte yandan ABB'de konuyla ilgili iki kişi geçici olarak görevden alındı.

ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre; devam eden konser harcamaları iddiaları soruşturması kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN 'YARGI TACİZİ' TEPKİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmaları "düpedüz yargı tacizi" olarak nitelendirerek atılan adıma tepki göstermişti.

İmamoğlu, "Bu operasyon keşke bir denetleme olsa ama bu operasyon hem medya hem siyasi kurum ve kuruluşlar üzerinden hem de yargı üzerinden yapıldı. Bu literatüre geçmiştir ve inşallah bir daha ülke gündemine gelmeyecek şekilde yaşanan bir yargı tacizidir. Emir ve talimatla yapıldığı nettir" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem