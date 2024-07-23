İmamoğlu'ndan 'Katliam Yasası' Çıkışı: O Masada Biz Yokuz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın sokak hayvanlarının katledilmesini öngören kanun düzenlemesine ilişki açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "O masada biz yokuz. Belediyeler yok, ilçe belediyeleri yok, sivil toplum kuruluşları yok... Ondan sonra demokrasi, özgürlük lafları edeceksiniz" dedi. İktidara çağrıda bulunan İmamoğlu, "Bu yanlıştan dönün. Oturalım, konuşalım, bunun yöntemi var" diye konuştu.

İstanbul Vakfı Kurban Bağışı Konserve Dağıtımı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, iktidara sokak hayvanları yasasıyla ilgili çağrıda bulundu.

Meclis Komisyonu’ndaki sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifine yönelik soruyu yanıtlayan İmamoğlu, "Hayvan hakları ile ilgili Meclis'teki süreçleri takip ediyoruz, oluşturduğumuz raporları paylaşıyoruz. Ne yazık ki bu süreç, belediyelerle ilgili anormal bir yük ve çok üst seviyede sorumluluk yükleyen maddelere sahipken hiçbir belediye ile hiçbir konuda Türkiye Belediyeler Birliği de dahil bir irtibat kurulmadan bu sürecin geliştirilmesinin asla ve asla kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

‘O MASADA BİZ YOKUZ’

İmamoğlu açıklamasının devamında, "İçeriğine girmiyorum. Komisyondan önce bu, işi bilenlerin işi... Bu işi uygulayacak olan belediyelerin işi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"O masada biz yokuz. Belediyeler yok, ilçe belediyeleri yok, sivil toplum kuruluşları yok... Ondan sonra demokrasi, özgürlük lafları edeceksiniz. Benim acilen uyarım, önerim AK Parti'nin o masalarında oturan arkadaşlara; böyle bir çözüm arayışı içinde olurlarsa Türkiye'nin bütün belediyelerini zor duruma sokarlar. Bunun A partisi, B partisi, CHP'lisi yok. Oturalım, konuşalım, toplumsal vicdanı önümüze koyalım, süreç yönetimini önümüze koyalım, bütçe yönetimini önümüze koyalım ve bütüncül düşünelim."

‘BİR DÜĞME YANLIŞ İLİKLENİRSE HEP ÖYLE GİDER’

İmamoğlu açıklamasında, iktidara çağrıda bulunarak, "Yapılan her kanun adımını yanlış yaparsanız, bir düğmeyi yanlış iliklerseniz devam eder gider. Meselenin özü budur; yapmayın bunu milletimize, kurumlarımıza... Bu yanlıştan dönün. Oturalım, konuşalım, bunun yöntemi var" dedi.