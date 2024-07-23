TBMM'nin Gündemi Bu Hafta da Yoğun

Meclis Genel Kurulu'nun 31 Temmuz'a kadar olan takvimi belli oldu. İşte 1 hafta boyunca Meclis'te görüşülecek kanun teklifleri...

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TBMM'nin Gündemi Bu Hafta da Yoğun

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM çalışma takvimine ilişkin partisinin milletvekillerine ilettiği bilgilendirme notunda, vergi, yargı paketi, öğretmenlik mesleği ve ticaret kanun teklifleri başta olmak üzere çalışmaların aralıksız sürdürülerek, 31 Temmuz'a kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Leyla Şahin Usta, partisinin milletvekillerine TBMM'nin çalışma takvimini ileterek, programlarını buna göre belirlemelerini ve hassasiyet göstermelerini istedi.

Çalışma takvimine göre, TBMM Genel Kurulu 31 Temmuz'a kadar ara vermeden çalışacak. TBMM Genel Kurulu'nda bugün ve yarın vergi kanun teklifi görüşülecek. 25 Temmuz Perşembe günü ise yargı paketi ele alınacak. TBMM Genel Kurulu'nda 26 Temmuz Cuma ve 27 Temmuz Cumartesi günü Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi görüşülecek. Genel Kurulda, 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar, e-ticaret, asker gönderme tezkeresi ve diğer bitecek kanun tekliflerinin görüşmeleri tamamlanacak.

Usta, çalışmaların ara vermeden devam edeceğini vurgulayarak, "Bu nedenle, gelen talep üzerine yoğun çalışarak gündemimizi fazla uzamadan tamamlamayı planlıyoruz. Bu da hepimizin plana göre program yapmamıza bağlıdır. Hassasiyetinizi istirham ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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