İmamoğlu'ndan Akşener sorusuna yanıt: Süreci orada dondurdum, hiçbir şey duymuyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı(İBB) Ekrem İmamoğlu, yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimlerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile olan ilişkisine ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Ekrem İmamoğlu, Akşener ile ilgili soruya "Cüneyt Bey çok iyi bir huyum vardır. Bazen bazı insanlarla ilgili iyi ilişki ve samimi ortam geçirdiğim hat neyse, süreci bir anda orada dondururum. Şu an dondurdum. Hiçbir şey duymuyorum. Benim hafızam orada duruyor. Sıkıntılı süreçten önce nasıl diyaloglar yürümüşse oradayım. Diyalog yok monolog var. Benim o kadar önemli meselem var ki, beni ilgilendirmiyor" yanıtını verdi.

Özel hakkında konuşan İmamoğlu, "Genel Başkan ile ilişkim yeni nesil ilişkisi. Hem saygı var. Aramızda hiçbir hat kişi yok. Siyasi olarak İl Başkanımız onunla yürütüyor. Çok saygın ve aynı zamanda çok samimi bir diyaloğumuz var. Aramız bozuk değil" ifadelerini kullandı.

KARARSIZ SEÇMENİ NASIL İKNA EDECEK?

Ekrem İmamoğlu, "Kanal'ı değil de İstanbul'u tercih edenler bize oy versin" diyerek seçimde kararsız seçmeni nasıl ikna edeceği ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

1. Halkın taleplerini dinleyen ve onu yerine getiren bir Belediye başkanı seçecekler

2. Son 30 yıl ilk kez bu kadar şeffaf ve bu kadar halkın gözü önünde belediyecilik süreci yönetildi. Şeffaflığı ve hesap verilebilirliğiyle yönetilen bir İBB oldu.

3. İlk kez güçlü bir ittifak kavramı hakim. Bu büyük bir barışçı zemin oluşturuyor. Çoklu partili tabanın oy verdiği bir süreci yönetiyoruz. Toplumsal huzur ve barışa iyi gelecek. Kutuplaşmaktan uzaklaşan herkesin bize oy vermesi gerekiyor.

4. Son 30 yılın rekorlar kıran icraatçi, yatırımcı bir döneminin ama aynı zamanda sosyal yardımlaşmada en yüksek seviyeye erişmiş bir yönetimi seçtiler. 2019'da seçtiler bunu daha yukarı taşıyacağız. Kreşten tututn, metro yapımına kadar, İBB'nin en güçlü alt yapısını yaptık. İhanet kavramı İBB olarak tarihe gömdük. İhaneti reddedenü İstanbul'a hizmeti kabul eden, israfı reddedip tasarrufu kabul eden bir anlayışız.

Kaynak: Gerçek Gündem