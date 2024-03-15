Süleyman Soylu'nun 'sır' görüşmesi: O evde kimler vardı?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski Başbakan Tansu Çiller'in 'sır' görüşmesini köşesine taşıdı.

Süleyman Soylu'nun 'sır' görüşmesi: O evde kimler vardı?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, “Soylu’nun sır buluşması” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısında, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski Başbakan Tansu Çiller’in Beşiktaş Kulubü eski yöneticilerinden Mete Düren'in evinde gizli bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Soylu'nun Çiller döneminde DYP'nin İstanbul teşkilatının başında olduğunu hatırlatan Pehlivan şunları yazdı:

Tarihi netleştiremedim ancak kısa bir süre önce olduğunu biliyorum.

Beşiktaş kulübünün eski yöneticilerinden Mete Düren’in evi...

İşte orada, Tansu Çiller ve Süleyman Soylu bir araya geldi. Bilen bilir, Çiller’in genel başkanlığı döneminde Soylu DYP’nin İstanbul teşkilatının başındaydı.

Görüşmenin içeriği şimdilik sır ancak buluşmanın karelerinin olduğunu biliyorum.

Bununla birlikte, Recep Tayyip Erdoğan’ın “Son seçimim” dediği günümüzde eski iki yol arkadaşının buluşması dikkate değer.

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