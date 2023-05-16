İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaştı: '2. Tur Seçimi için çalışmaya başlıyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur çalışmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"ÇALIŞMAYA BAŞLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile toplantı yaptıkları bir fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, "Sayın @kilicdarogluk ve Sayın @mansuryavas23 ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik" dedi.

İmamoğlu, "28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.