İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı Adayı' Olarak Paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması için geçmiş seçimlerden bu yana çağrılar yapılıyor.

Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından, İmamoğlu ve Yavaş'ı kastederek "Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak" demişti. İmamoğlu’na da benzer bir soru sorulmuştu ve “Sizin gibi basın temsilcilerinin bu soruyu soracağını biliyordum. Bir önceki seçimden hemen sonra sizin gibi, ülkemize gelmiş basın mensubuna verdiğim cevabı vermemeyi ilke edindim. O da ‘Allah bilir’di. O cevabı bile vermiyorum. İşimin fakındayım” sözlerini kullanmıştı.

CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı forsu ile yan yana getirilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, geçmişten bugüne yapılan tartışmaları tekrardan hatırlattı. Yeğin, paylaşımında, “Gün ola, devran döne, umut yetişe” ifadelerini kullandı. Yeğin’in bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem