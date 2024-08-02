İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı Adayı' Olarak Paylaşıldı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı forsu ile yan yana duran bir resmini paylaştı. Yeğin'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:
İmamoğlu 'Cumhurbaşkanı Adayı' Olarak Paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması için geçmiş seçimlerden bu yana çağrılar yapılıyor.

Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından, İmamoğlu ve Yavaş'ı kastederek "Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak" demişti. İmamoğlu’na da benzer bir soru sorulmuştu ve “Sizin gibi basın temsilcilerinin bu soruyu soracağını biliyordum. Bir önceki seçimden hemen sonra sizin gibi, ülkemize gelmiş basın mensubuna verdiğim cevabı vermemeyi ilke edindim. O da ‘Allah bilir’di. O cevabı bile vermiyorum. İşimin fakındayım” sözlerini kullanmıştı.

CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı forsu ile yan yana getirilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, geçmişten bugüne yapılan tartışmaları tekrardan hatırlattı. Yeğin, paylaşımında, “Gün ola, devran döne, umut yetişe” ifadelerini kullandı. Yeğin’in bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı
Son Güncelleme:
Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı
DEM Parti'den Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Hakkında Disiplin Soruşturması DEM Parti'den Kızıltepe Belediye Eş Başkanı'na Disiplin Soruşturması
Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli
Özgür Özel'den Fındık Alım Ücretine Tepki: 'Bu Fiyata Vermiyoruz' Diyeceksiniz 'Bu Fiyata Vermiyoruz' Diyeceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi
Kapısından Geçenlerin Hayatı Kurtuluyor! Türkiye'nin En İyi 5 Fen Lisesi Belli Oldu Kapısından Geçenlerin Hayatı Kurtuluyor! Türkiye'nin En İyi 5 Fen Lisesi Belli Oldu
İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal! AYM Paylaşımı Sildi, Siteye Ulaşılamıyor AYM'den İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal
Instagram'a Erişim Engeli Getirildi! Instagram'a Erişim Engeli Getirildi
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı Erdoğan Koltuğunu Kaptırdı!