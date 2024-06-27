İktidara yakın gazeteci yazdı: Normalleşmeye çivi çakıldı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Normalleşme tabutuna son çivi çakıldı mı? Son çivi çakılmadı ama ilk çiviler çakıldı diyebiliriz. Böylece normalleşme ikliminin sonucunda atılması beklenen adımlar da hayal oldu. Yeni anayasa gibi” diye yazdı.

Son Güncelleme:
İktidara yakın gazeteci yazdı: Normalleşmeye çivi çakıldı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Cumhur İttifakı güven tazeledi peki normalleşme ne durumda” başlıklı yazısında, normalleşme sürecine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme süreciyle ilgili olarak “Kelebek ömürlü olmasın” uyarısında bulunduğunu anımsatan Selvi, “Ancak Bahçeli’nin “MHP normalleşmenin önünde bir engel olarak görülüyorsa gereğini yapar” resti ve Özgür Özel’in, Bahçeli’ye “Suç ortağını bize doğru itelemesin” çıkışı ile normalleşme süreci büyük yara almıştı” ifadelerini kullandı:

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubundaki konuşması ve Özgür Özel’in buna aynı dakikalarda verdiği “Artık yapılacak iş müzakere değil mücadele” yanıtıyla birlikte bir normalleşme sürecinin daha sonuna geldik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel’in ilk görüşmesi sırasında Kemal Kılıçdaroğlu, “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir” diye tweet atmıştı. Kılıçdaroğlu kazandı, Özgür Özel kaybetti.

Normalleşme tabutuna son çivi çakıldı mı? Son çivi çakılmadı ama ilk çiviler çakıldı diyebiliriz.

Böylece normalleşme ikliminin sonucunda atılması beklenen adımlar da hayal oldu. Yeni anayasa gibi.

Normalleşme, diyalog, yumuşama gibi süreçlerin kendisi ne kadar değerliyse, o sürecin yönetilmesinin de o denli önemli olduğunu bir kez daha gördük.

Sürecin bir yol kazası yaşamadan devam etmesi gerekiyordu. Ama maalesef bu başarılamadı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Etiketler
Normalleşme Abdulkadir Selvi Hürriyet Hürriyet Gazetesi Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel CHP AKP
Son Güncelleme:
Uzak durmanız gereken 3 burç! Sinirlendiklerinde resmen deliye dönüyorlar Uzak durmanız gereken 3 burç! Sinirlendiklerinde resmen deliye dönüyorlar
Erdoğan, Bahçeli’nin istediği her şeyi söyledi; Cumhur İttifakı yeniden birbirine kenetlendi! Cumhur İttifakı yeniden birbirine kenetlendi!
En büyüleyici 4 burç! Onların sizi sözleriyle kandırmasına izin vermemelisiniz En büyüleyici 4 burç! Onların sizi sözleriyle kandırmasına izin vermemelisiniz
Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kuracağı tarihi açıkladı: "3A ile yola çıkacağız" Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kuracağı tarihi açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Tezkan: Erdoğan "restine rest" diyemedi, Bahçeli golü attı: 1-0 önde! "Bahçeli golü attı, topu filelere taktı: 1-0 önde!"
Tıbbı sekreter, daire başkanlığına atanmıştı... Ticaret Bakanlığı'ndan gündeme oturan atamaya ilişkin açıklama! Ticaret Bakanlığı'ndan gündeme oturan atamaya ilişkin açıklama!
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Askeri alan ilan edildi: Deniz kenarı halka kapatıldı, park yapıldı Deniz kenarı halka kapatıldı, park yapıldı
Türkiye'nin rakibi belli oldu: İşte EURO 2024'te son 16 tur eşleşmelerinin tamamı... Türkiye'nin rakibi belli oldu