Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kuracağı tarihi açıkladı: "3A ile yola çıkacağız"

İYİ Parti'den ayrılan ve yeni parti kuracağını açıklayan Yavuz Ağıralioğlu, partinin sonbaharda kurulacağını söyledi.

Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kuracağı tarihi açıkladı: "3A ile yola çıkacağız"

Uzun bir süre önce İYİ Parti’den kopan 27. Dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir parti kuracağını resmen açıkladı. “Partimizi sonbaharda kuracağız. Henüz ismi belli değil” diyen Ağıralioğlu, partisine mevcut milletvekillerinden de katılanlar olabileceğini söyledi.

Türkiye gazetesinden Akif Bülbül’ün haberine göre, bir grup gazetecinin sorularını cevaplandıran Ağıralioğlu, AKP’nin “yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele” vaadini simgeleyen 3Y ile yola çıktığını hatırlatarak, “Biz de 3A ile yola çıkacağız. Akıl, Ahlak ve Adalet. 3Y halledilseydi belki bunlara ihtiyaç kalmayacaktı. 3Y iddiasıyla çıkılmış siyasi yolculuğun bizim omuzlarımıza yüklediği mesuliyet 3A mecburiyetidir. Akla, ahlaka ve adalete ihtiyacımız var” diye konuştu.

Partinin sonbaharda kurulacağını ve isminin henüz netlik kazanmadığını söyleyen Ağıralioğlu, kurulacak yeni partide mevcut milletvekillerinden isimlerin olabileceğini de ifade etti.

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İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu
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