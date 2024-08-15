İktidara Yakın Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'a Uyarı: Şaibeli İsimlere Dikkat, Gittikleri Yeri Kirletirler

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'açık kapı siyaseti' hamlesini eleştirdi. İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’nden AKP'ye katılımların devam edeceğini belirten Selvi, "Şaibeli isimlere dikkat edilmesi lazım. Onlar gittiği yerleri kirletirler" dedi.

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İktidara Yakın Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'a Uyarı: Şaibeli İsimlere Dikkat, Gittikleri Yeri Kirletirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'açık kapı siyaseti' hamlesine karşı uyarı geldi. Abdulkadir Selvi Hürriyet'teki yazısında, AKP'ye diğer partilerden katılımların süreceğini belirtti.

Selvi, Erdoğan'a dikkatli olması için uyarıda bulunarak, şaibeli isimlere dikkat çekti.

Abdulkadir Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde milletvekili ve belediye başkanı seviyesinde katılımlar oldu. Ama daha önemlisi Erdoğan, “Açık kapı siyaseti”nin işaretini verdi.

“Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan; Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yer vardır. Millete hizmete talip olan, AK Parti’nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır, inşallah bundan sonra da açık kalacaktır” dedi.

Erdoğan bu kapıyı açtıktan sonra, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’nden katılımlar devam eder. Ama burada şaibeli isimlere dikkat edilmesi lazım. Onlar gittiği yerleri kirletirler.

NORMALLEŞMEYE VURGU

Erdoğan, Özgür Özel ile başlattığı “normalleşme” süreci kazaya uğrayınca, “AK Parti olarak biz normalleşme sürecini sürdürmeye kararlıyız” demişti. Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı var. Ama normalleşme, CHP olmadan olmuyor. O nedenle, öncelikle CHP’nin normalleşmesine ihtiyaç var. Erdoğan, “Bizim temennimiz; CHP’nin milletin değerleriyle barışması, milli iradeye teslim olması, demokrasiyi içselleştirmesi, yani normalleşmesidir” diye buna vurgu yaptı.

Hz. Mevlâna, “Dünle beraber gitti cancağızım. Yeni şeyler söylemek lazım” demişti. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sınamalar yeni bir siyaset diline, yeni bir siyaset tarzına ihtiyacı had safhaya çıkarmıştır” dedi.

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