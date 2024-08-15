Can Atalay'dan Mahmud Abbas'a Üç Dilde Mesaj

Can Atalay, bugün Meclis'te konuşacak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a üç ayrı dilde mesaj iletti. Atalay mesajında "Filistin’in özgürlüğü Ortadoğu’daki barış, eşitlik ve özgürlük kapılarının açılmasında da önemli olacaktır" dedi.

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Can Atalay'dan Mahmud Abbas'a Üç Dilde Mesaj

Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olarak cezaevinde tutulan TİP Milletvekili Can Atalay, Silivri Cezaevi'nden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a iletilmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Türkçe, Arapça ve İngilizce faks yolladı.

Atalay'ın mesajı şöyle:

"Sayın Mahmut Abbas, Filistin Devlet Başkanı,

Sizi Meclis’te karşılamak, ellerinizi sıkmak, Filistin halkıyla dayanışmamızı, azim ve mücadelenize saygımızı, hayranlığımızı doğrudan iletmek isterdim.

Ancak bu görevimi, Anayasamızın açık hükümlerine karşın seçilmiş bir milletvekilinin cezaevinde tutulması nedeniyle ne yazık ki yerine getiremiyorum.

'FİLİSTİN HALKININ MÜCADELESİ İLHAM KAYNAĞI'

Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz bugün sizi, bu soykırımcı savaşa karşı halkımızın en güçlü itirazını tüm dünyaya ilan edebilmek için ağırlıyor. Toplantımızın yaşadığınız soykırıma karşı duran uluslararası dayanışmaya güçlü bir katkı sağlamasını yürekten diliyorum.

Sayın Abbas,

Bizler, Filistin halkının haklı davasının saflarında sadece sözleri ile değil eylemleri ile yer alanların izlerini takip ediyor, Filistin davasını her zaman aklımızda, yüreğimizde taşıyor ve hep gündemimizde tutuyoruz.
Filistin halkının özgürlüğü için mücadelesi, katlandığı fedakarlıklar, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eşitlik ve özgürlük mücadelesi verenler için hem güç hem de ilham kaynağıdır.

Bugün topraklarınızda, Gazze’de insanlık tarihindeki en ağır bir soykırımcı savaşlarından birisi sürdürülüyor. Netanyahu hükümetinin hiçbir kural tanımadan sürdürdüğü bu soykırımcı savaşa karşı itiraz artık dünyanın dört bir yanında yükseliyor.

Yükselen uluslararası dayanışmanın Filistin halkının direncine direnç katmasını diliyorum.
İnanıyorum ki, Filistin’in özgürlüğü Ortadoğu’daki barış, eşitlik ve özgürlük kapılarının açılmasında da önemli olacaktır.

Filistin halkına selamlarımızı götürün. Ülkelerine ve özgürlüklerine olan bağlılıklarının ve ısrarlarının aynı zamanda bizler için, dünya halkları için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha söyleyin."

Can Atalay Toplantısında Kritik Değişiklik: Oturumu Bekir Bozdağ YönetecekCan Atalay Toplantısında Kritik Değişiklik: Oturumu Bekir Bozdağ YönetecekSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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