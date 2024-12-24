İki Parti İçin Bomba Kulis! 'AKP'ye Geçmeye Sıcak Bakıyorlar'

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmek için Anayasa değişikliğine veya Meclis'in 'seçimleri yenileme' kararı almasına ihtiyaç duyduğunu yazdı. İkinci seçeneğin çok daha olası olduğunu kaydeden Zeyrek, "Gördüğüm kadarıyla, TBMM’deki aritmetikte ilginç bir hareketlenme yaşanıyor ve bu hareketlilik Erdoğan’ı umutlandırıyor." diye yazdı.

GELECEK VE SAADET KULİSİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son dönemdeki 'AKP'ye dönüş sinyali' olarak değerlendirilen çıkışlarını hatırlatan Zeyrek, Davutoğlu'nun AKP'ye geri dönmesinin çok zor olduğunu ancak Gelecek Partili milletvekillerinin AKP'ye geçebileceğini yazdı. Bir kulis bilgisi daha paylaşan Zeyrek, "Bir kaynağım, Saadet Partisi’nin yeni yönetiminin de AK Parti’ye geçme konusuna sıcak baktığını iddia ediyor." ifadelerini kullandı.

Zeyrek, İYİ Parti ve DEVA'dan da AKP'ye transferlerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin önünün açılabileceğini kaydetti.

Kaynak: Nefes