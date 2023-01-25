'İki gazeteci CHP'den milletvekili aday adayı oluyor'

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Çorum'da 52 yıldır gazetecilik yapan Mehmet Yolyapar ile İskenderun Söz Gazetesi sahibi ve İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Şehmuz Aslan'ın CHP'den milletvekili aday adayı olacağını duyurdu.

Yolyapar'a son dönemde "1972'den beri üyesi olduğun CHP'den ne zaman aday olacaksın?" diye sorulduğunu belirten Öztürk, şunları söyledi:

"Seçim yaklaşırken de 'Aday olmalısın' önerileri yağdı. Yolyapar, 'Zamanı geldi' dedi ve aday adaylığını gazetesi Çorum Haber'de duyurdu. Meslektaşlarından da, Çorumlulardan da önemli destek buldu. Yolyapar, 'Sanayi ve kültür kenti ‘Büyük Çorum' vizyonu için aday adayı olduğunu' belirtti, bunların bazılarını da gazetesinde açıkladı."

"(...) Şehmuz Aslan, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında yürüyen bir gazeteciyim. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına katkı sunmak için aday olacağım' dedi. Balyoz, Ergenekon kumpas davalarında, birçok gazetecinin sindiği dönemde, Şehmuz Aslan 'Ben Teslim Olmuyorum' kitabını yazdı ve kumpasçılara meydan okumuştu.

Mehmet Yolyapar ve Şehmuz Aslan'a başarılar dilerim."