İddia: İYİ Parti, Antalya'da eski MHP milletvekilini aday gösterecek

Bugün Genel Başkan Meral Akşener'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Ümit Özlale olacağına ilişkin açıklamasının ardından gözler İYİ Parti'ye çevrildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu Halk TV ekranlarında yayımlanan Söz Sende programında yerel seçimler ve siyaset gündemi hakkında açıklama yaptı. Terkoğlu'nun gündeminde de İYİ Parti vardı.

Terkoğlu , "İYİ Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre; Antalya'da Nesrin Ünal İYİ Parti'nin adayı olarak açıklanacak. Antalya millet ittifakının önde olduğu bir yer. İlerleyen günlerde İYİ Parti'nin Antalya Belediye Başkanlığına aday ismin Nesrin Ünal olduğu da Akşener tarafından açıklanacaktır" dedi.

NESRİN ÜNAL KİMDİR?

1961 senesinde Ankara'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Antalya Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yaptı.

21. dönemde MHP'den Antalya milletvekili seçildi. 8 Ekim 2002 tarihinde MHP'den istifa etti.

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.