İddia: Erdoğan'ın mitingi için okullar tatil edildi, öğretmenlere baskı yapıldı

CHP Samsun Milletvekili Adayı Suat Yıldız, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Samsun’da yapacağı mitinge katılımı artırmak amacıyla kentteki okulların öğleden sonra tatil edildiğini öne sürdü.

Yıldız, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlüklerine, ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazı ve mesajlarla ilkokul ve ortaokulları saat 14’te, liseleri saat 15’ten itibaren, okul değerlendirme toplantıları yapmak için tatil etmeleri gerektiğini bildirdi" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Adayı Suat Yıldız, şunları söyledi:

“İLKOKUL VE ORTAOKULLAR SAAT 14’TEN, LİSELER SAAT 15’TEN İTİBAREN TATİL EDİLDİ”

"Seçim çalışmalarımız tam hızıyla devam ediyor. Bugün de Samsun’un ilçesi Alaçam’dayız. Alaçam’da seçim faaliyetlerimizi ilçe başkanımız, ilçe kadın kolları başkanı ve diğerleriyle birlikte yürütüyoruz. Sevgili Samsunlular; yalnız üzücü bir şey yaşıyoruz. Biliyorsunuz ki yarın saat 17:00’de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Samsun’da olacaklar. Fakat Milli Eğitim Müdürlüğü, her zaman olduğu gibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlüklerine, ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazı ve mesajlarla yarın ilkokul ve ortaokulları saat 14’te, liseleri saat 15’ten itibaren, okul değerlendirme toplantıları yapmak için tatil etmeleri gerektiğini bildirdi. Biz, okul aile birliği başkanlarının toplantısı ya da okulların değerlendirme yapacağını düşünmüyoruz. Çünkü biz, eğitim camiası ile içli dışlıyız. Dolayısıyla bunun, alanlarda, Cumhurbaşkanı geldiği için, alanlarda eski kalabalığı sağlayamayan AKP’nin bir oyunu olduğunu düşünüyoruz.”

"MESAJ ATARAK BASKI YAPILMASI UTANÇ VERİCİDİR"

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız da Samsun’da görev öğretmenlerin telefonlarına, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 4 Mayıs Perşembe günü saat 17’de Samsun Cumhuriyet Meydanı’na geliyor. Tarihi buluşmaya tüm üyelerimiz davetlidir" mesajı gönderdi.

Bu duruma tepki gösteren Eğitim-Sen Samsun Şubesi Başkanı Esin Gür ise bugün yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala, adaylığını açıklamış olan Cumhurbaşkanı'nın Samsun'da yapmayı planladığı mitinge katılım konusunda kamu çalışanlarına, öğrencilere, öğretmenlere baskı yapıldığı, özellikle öğleden sonra idari toplantılar konularak öğretmenlerin mitinge yönlendirildiği, bazı yatılı öğrencilere ve öğretmenlerimize okul müdürleri eliyle ve baskısıyla mitinge katılmaları konusunda telkinde bulunulduğuna ilişkin duyumlar bize de gelmektedir. Üstelik iktidar ve işverenle ilişkisini özellikle yandaşlık şeklinde kuran bazı sendikaların üyelerine mesaj atarak mitinge katılmaları konusunda telkinde bulunmaları, baskı yapmaları, gerçekten utanç verici bir olaydır. Eğitim-Sen Samsun Şubesi olarak şunu bir defa daha ifade etmek isteriz ki kamu çalışanlarının, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin devlet eliyle kamu gücüyle ve yandaş sendikaların yönlendirmesiyle siyasete alet edilmesine karşı her türlü hakkımızı kullanacağımız bilinmelidir."

Kaynak: ANKA