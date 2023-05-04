Erdoğan’dan telaşlı mesajlar: "Sizler ne soğana ne patatese evvel Allah liderinizi kurban etmezsiniz”

Türkiye’de 14 Mayıs seçimlerine günler kala liderlerin mitingleri de sürüyor. Cumhur İttifakı’nın adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan da Giresun’da yurttaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, kilosu 30 liraya çıkan soğana da üzeri kapalı olarak değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizler ne soğana ne patatese evvel Allah liderinizi kurban etmezsiniz” diye konuştu.

"İnşallah temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" diyen Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünde yine muhalefete yüklendi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"Değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Giresun dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmişti. İnanıyorum Giresun bugün de Kandil'in şakşakçılarına, FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Sizler ne soğana ne patatese evvel Allah liderinizi kurban etmezsiniz.

“14 MAYIS’TA SADECE SİZİN OY KULLANMANIZ DEĞERLİ”

"14 Mayıs’ta sadece sizin oy kullanmanız yeterli değil; en az bir komşunuzu, eşinizi, dostunuzu sandığa götürerek bize ve cumhur ittifakına oy vermesini sağlamanız lazım. Aksi takdirde ne olur biliyor musunuz; bizim Irak ve Suriye’de tepelerine bindiğimiz, nefes alamaz hale getirdiğimiz teröristler gelir, yeniden bu ülkenin başına musallat olur, sadece ülkemizi değil; milletimizin inancına, değerlerine saldıran FETÖ’cü hainler var ya onlar yeniden gelir çocuklarınızı ellerinizden alır. Zorlu bir mücadelenin ardından ayaklarını ülkemizden kestiğimiz emperyalistler gelir, bizi yeniden kendilerine bağımlı kılar. Bunu nasıl mı yaparlar? Karadeniz’de bulduğumuz gazın vanasını kapatırlar. Gabar’da bulduğumuz petrolün çıktığı kuyuların üzerine beton dökerler. Sınırlarımızın ötesinden başlattığımız güvenlik bariyerlerimizi yıkıp, şehirlerimizi kana ve ateşe bularlar.

"Diyarbakır’da şu anda cezaevinde olan Selo var ya, oradaki Kürt kardeşlerimi sokağa döktü, arabalarla üzerlerinden geçtiler. Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal; ‘Gelince onu çıkaracağız, Selo ne yaptı?’ diyor. Hale bak ya, daha ne yapacak? 51 tane Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. Ya daha ne olacak Bay Bay Kemal?

“BUNLARIN DİNİ, KİTABI, EZANI YOK”

"Kandil’den selam geliyor Bay Bay Kemal’e… ‘Desteğimiz onunla’ diyor. Bu Kandil’dekilerle Kürt kardeşlerimin benzerliği yok. Bunların dini yok, bunların kitabı yok, bunların ezanı yok. Bunlar kitapsız. Kürt kardeşlerim, bu Kandil’dekilere bakıp da sakın yanlış yola gitmesinler. Şimdi Van'a gideceğim, bunları orada işleyeceğim. Çünkü Kürt kardeşlerimi çok aldattılar. Bu oyunu 14 Mayıs'ta bozmaya var mıyız?

Savunma sanayiindeki işe yarayan ürünlerimize el koyacaklarmış. Bütün çalışmaları akamete uğratacaklarmış. İşte görüyorsunuz, Atatürk Havalimanı'ndaki ülkemizin teknoloji vitrini haline gelen Teknofest'i hazmedemediler.

MİLLET İTTİFAKI’NA TEFECİ GÖNDERMESİ

Yerli ve milli modeli yıkıp, ülkemizi tekrar tefecilerin at koşturduğu bir yer haline getirirler. İngiltere’den Londra’dan tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. Böyle bir şey olabilir mi! Şimdi Giresun’a gelmiş fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Ula bu kadar neredeydiniz! Niye bu güne kadar vermediniz? Çayı görse anlamaz, fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler. Bu konuda üzerine yok. Allah bunlara fırsat vermesin.

"İnşallah temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız.

"Şimdi buradan iyi partili saadet partili kardeşlerime sesleniyorum, bay bay Kemal’in sizi genel başkanınızı inandığınız ve savunduğunuz tüm değerleri böylesine pervasızca istiskal etmesine daha ne kadar sabredeceksiniz? CHP içindeki gerçekten cumhuriyetçi gerçekten Gazi Mustafa Kemal’in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini de biliyoruz. Bunun için diyoruz ki bizim davamız ülkenin kazanımlarını daha da ileriye taşıma, evlatlarımıza aydınlık bir gelecek miras bırakma davasıdır. Bu davanın muhatabı 85 milyonun tamamıdır. Dolayısıyla 85 milyonun her birinin bu dava içinde, bu dava safında yeri vardır. Gelin ülkemizin, milletimizin, evlatlarımızın aydınlık geleceği için 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim.

IMF TEPKİSİ

"Bana diyorlar ki yav sen bu bay bay Kemal’le niye bu kadar uğraşıyorsun. Yav adam sürekli yalan söylüyor, nasıl uğraşmayayım. Hiç olmazsa belki doğru konuşmaya başlar. Aslında bizim bu zatın da masasındaki şahıslarla da bir derdimiz yok. Davos’ta IMF ile bir görüşme yapıyoruz bu görüşmede IMF’nin başındaki zat diyor ki ‘böyle böyle siyasi kararlara müdahil oluyorsun.’ Ben dedim ki bak başkan siz alacağınızı tahsil ediyor musunuz? O zaman 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. Alıyoruz dedi. Sen alacağını alacaksın ama Türkiye’yi ben yönetirim, sen karışamazsın. 2013’e kadar biz IMF’ye olan borcumuzu ödedik. 2013’ten sonra biz IMF ile ilişkimizi kestik. Bu CHP ne diyor? Otellerin odasında, bir tane adamı var onun, IMF’nin temsilcileriyle aynı zamanda İyi Parti’den de bir tanesi, eski merkez bankasından, birlikte onlarla görüşüyorlar. Bize de akıl vermeye kalkıyorlar. IMF’den borç alın diye. Asla dedik. Bizim için IMF bitmiştir, biz bize yeteriz. Yeter miyiz? Yettik mi? Onla da kalmadık bizim Merkez Bankamızın şuandaki döviz rezervi o zaman 27,5 milyar dolardı. Şimdi ise 115 milyar dolar. Bakın nereden nereye. Şimdi daha da artacak.

“BİZ LGBT’YE KARŞIYIZ”

Bu zihniyet Kürt kardeşlerimizi bölücü örgütü tasallutu altına sokan zihniyettir. Gençlerimizi köksüz şekilsiz kültür endüstrilerinin, kadınlarımızı kendilerini metalaştıran küresel rüzgârların, velhasıl varlığımızın teminatı olan her bir toplum parçamızı ayrı bir tuzağın içine çekmek isteyen kirli bir oyunun koçbaşıdır. Biz LGBT’ci değiliz, biz LGBT’ye karşıyız. CHP LGBT’ci, İyi Parti LGBT’ci, HDP LGBT’ci. Cumhur İttifakı olarak biz LGBT’ye karşıyız. Çünkü bizim için aile kutsaldır.

“KALP YAPMAYI 40 GÜNDE ÖĞRENDİLER”

"Hep birlikte uğraşıp didinip 40 günde elleriyle kalp yapmayı öğrendiler. Biz ise bırakınız 21 yılı sadece son 40 günde ülkemize ve şehirlerimize yaptıklarımızı anlatmakla bitiremiyoruz. Bu ay doğalgaz tamamen ücretsiz. Londra’daki tefecilerden gelmiyor ha, Karadeniz’in doğalgazı bu. Bundan sonraki 1 yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımınız faturalarınızdan düşürülecek. Daha doğalgaz sevincinin heyecanını yaşamadan Gabar’daki petrol sevincimizi sizinle paylaştık. Yıllık tüketimimizin 10’da birini tek başına karşılayan bu haber sadece bir sahadaki keşiftir."