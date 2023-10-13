İçişleri Bakanlığı'ndan Tunç Soyer hakkında soruşturma izni: Belediyeden açıklama geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2021 yılında bir reklam firmasına “reklam ünitelerinin” kiralanması ve yeni ünitelerin oluşturulması amacıyla firmaya verdiği ihale nedeniyle İçişleri Bakanlığı “belediyenin gelir kaybına uğradığı” ifadesi ile soruşturma izni verdi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı 9 sayfalık ön inceleme raporunda öncelikli olarak Tunç Soyer olmak üzere 13 kişi hakkında soruşturma istenildi.

'FİRMA ŞARTLARA UYMADI' İDDİASI

Oda TV'den Gamze İşler'in haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ünitelerinin kiralanması ve yeni ünitelerin oluşturulmasını içeren bir ihaleyi Vizyonkent reklam pazarlama adlı firma 245 milyon TL teklifiyle kazandı. İhale, 10 yıl süreyle gerçekleştirildi. Ancak firma, şartnamenin dışında yerlere reklam panoları dikerek ihale şartlarına uymadı. İddialara göre, bu reklam panolarının çoğu İzmir şehir merkezi dışındaki uzak ilçelere yerleştirildi. Bu durum, firmanın büyük kâr elde etmesine neden oldu.

"FİRMA 1672 REKLAM PANOSUNU HİÇ TAKMADI"

Bakanlığın ön inceleme raporunda şu ifadeler yer aldı:

“İhaleyi kazanan firma sözleşme tarihi itibariyle yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Koyması gereken reklam panolarının büyük çoğunluğunu koymamıştır. Ayrıca çoğu noktaya gitmeden belediyeye rapor sunmuştur. Dolayısıyla 1672 reklam panosunun hiç takılmadığı tespit edilmiştir. Rapor tarihine kadar idarenin 45 milyon 750 bin lira tahsil etmesi gerekirken bugüne kadar tahsil edilen paranın toplam tahakkukun dörtte birinden az olduğu, geriye kalan alacakların tahsili için gerekli yollara başvurması, 36 milyon lira iki yıllık kira ve 7 milyon 157 bin lira da ek kesim teminat tutarının şirketten temin edilmesi gerekmektedir. Belediyenin hesaplamalarına göre vadesi geçen 32 milyon 561 bin liranın soruşturmanın başladığı tarihe kadar tahsil edilmediği belirlendi.

SOYER VE İLKER KORKMAZ HAKKINDA SORUŞTURMA KARARI

İhale sürecinin yürütülmesinden ve belediyenin gelirlerinin ve alacaklarının tahsilinden, yüklenici firma ile imzalanan sözleşmenin uygulanarak alacağın tahsil ve takibinden sorumlu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanvekili İlker Korkmaz’ın yeterli özen, dikkat ve gayreti göstermedikleri ve bu nedenle belediyenin gelir kaybına sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle iki isme soruşturma izni verilmesine karar verildi.”

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Tunç Soyer hakkında inceleme başlatıldığı haberlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından basın açıklaması yapıldı.

Haberlerde kamuoyunu yanıltacak iddia ve ifadelere yer verildiği söylenen açıklamada, ihaleyi kazanan firmanın çeşitli gerekçelerle kira bedelinin ödenmesi konusunda defaatle uzatma talebinde bulunduğu, ortaya çıkan anlaşmazlık neticesinde belediyenin haklarının korunması amacıyla yasal süreç başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu firmaya ait vadesi gelmiş 54.837.919 TL alacağın icra marifetiyle, yasal faiziyle tahsil edilmesi ve gereğinin yapılması ile ilgili sürecin başlatıldığı ifade edilen açıklamada, konuyla 11. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava devam ettiği kaydedildi.

İlgili firma ile teminat mektubu hususunda herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığı belirtilen açıklamada, mahkemenin karşılıklı davaları birleştirmesiyle birlikte hukuki sürecin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma iznine konu iddialar ile yukarıda açıkladığımız ve bizim başlattığımız hukuki sürecin konusu aynıdır. Yani idaremiz soruşturma konusu iddiaların gereğini hukuka başvurarak yerine getirmiştir.

Bu nedenle de soruşturma iznine karşı gerekli itirazlar yapılacaktır. Yargıya intikal etmiş olan konu tarafımızca tamamen kamunun çıkarlarının korunması ilkesiyle dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."