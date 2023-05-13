İçişleri Bakanlığı hukuk tanımıyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun, “GAMER kararını” uygulamamakta ısrar eden İçişleri Bakanlığı, göreve iade davasını kazanan personeline yönelik yargı kararlarını da yok saydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla görevinden ihraç edilen ancak karşı dava ile göreve iadelerine karar verilen personelin, “İade kararları uygulanmıyor” şikayetini inceleyen Kamu Başdenetçisi, “Mahkeme kararlarını yerine getirin” diyerek bakanlığı uyardı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) Aralık 2022, Ocak 2023 ve Nisan 2023’te çıkan üç farklı karar, İçişleri Bakanlığı’nın hukuku yok sayan uygulamalarını gözler önüne serdi. Görevinden ihraç edilen personelin itiraz başvurularına yönelik bölge idare ve istinaf mahkemelerinden çıkan, “Göreve iade kararlarının” yıllarca uygulanmadığı tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde Başpolis olarak görev yapan bir kişi, Aralık 2022’de KDK’ye şikayet dilekçesi sundu. Dilekçesinde, Kasım 2016’da görevinden uzaklaştırıldığını belirten memur, Hatay 1. İdare Mahkemesi’nde açtığı davayı kazandığını ve göreve iade edilmesi gerektiğini belirtti. Başvuruyu değerlendiren Kamu Başdenetçisi, mahkeme kararı gereği başvurucunun göreve başlatılması yönünde bakanlığa tavsiye yazısı gönderdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapan bir başka yurttaş ise Temmuz 2021’de, “Bakan oluru” ile görevinden uzaklaştırıldı. İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunan polis memurunun itiraz başvurusu, 31 Mayıs 2022 tarihinde İdare Mahkemesi’nce haklı bulundu. Karar, 23 Kasım 2022 tarihinde ise istinaf mahkemesinde onaylandı. Ancak aradan altı ayda geçen İçişleri Bakanlığı, istinaf mahkemesinin kararını uygulamadı. Yurttaşın, “Mahkeme kararları uygulanmıyor” şikayetiyle başvurduğu Kamu Denetçiliği Kurumu, bakanlığı mahkeme kararlarına uymasını önerdi.

PERSONEL İADE BEKLİYOR

KDK, 4 Nisan’da da yine dikkat çekici bir karar aldı. Van İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru, 7 Ocak 2021 tarihinde bakan oluruyla görevinden ihraç edildiğini kaydetti. Karara karşı idare mahkemesine açtığı davanın 8 Ekim 2021’de lehine sonuçlandığını, kararın Kasım 2022’de ise istinafta onandığını ifade eden yurttaş, göreve iade edilmeyince KDK’ye başvurdu. Başvuruya yönelik değerlendirmenin ardından İçişleri Bakanlığı, “Mahkeme kararına uyulması” yönünde bir kez daha uyarıldı.